После 24 февраля 2022 года из россии уехало и до сих пор не вернулось около 650 тысяч человек. На сегодня прослеживаются основные направления, которые выбирают для эмиграции из рф.

Пишет УНН со ссылкой на The Bell.

Детали

На основании данных миграционных и статистических органов почти 70 стран было выявлено, что с начала 2022 года из россии уехали около 650 тысяч человек. Это на 150 тысяч больше приблизительных оценок, которые были сделаны исследователями в 2022 году.

Среди стран-лидеров по числу переехавших туда россиян ожидаемо оказались безвизовые направления для рф, в частности:

Армения – в эту страну перебралось около 110 тысяч человек;

Казахстан (80 тысяч);

Грузия (74 тысячи).

Кроме того, в топе по популярности оказался Израиль, куда репатриировались около 80 тысяч россиян.

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В США, с учетом полученных "длительных виз" перебрались 48 тысяч россиян.

Из стран ЕС, по данным статистики, лидером по числу прибывших российских граждан является Германия: 36 тысяч россиян с начала 2022 года.

А также:

Испания (16 тысяч);

Нидерланды (12 тысяч).

Среди других представителей европейского континента, популярной остается Сербия: около 30 тысяч россиян перебрались с начала 2022 года.

Примечательный факт: Турция, являвшаяся популярным направлением для эмиграции, в последнее время фиксирует значительный отток россиян.

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Это поясняется тем, что прибывшим из российской федерации не продлевают ВНЖ. Впрочем, жизнь в Турции связана с экономическим кризисом, поэтому находиться там российским гражданам не так просто.

Дополнение

При подсчете числа уехавших представителей рф, есть как минимум несколько ограничительных факторов.

Не все страны, популярные у новых эмигрантов, предоставили данные. Например, органы Таиланда, Индонезии, Азербайджана, Греции - не ответили на запросы The Bell.

Миграционные и статистические органы Кипра не ведут учет переехавших на остров российских граждан, говорится в ответе журналистам издания.

Не все страны опубликовали данные за 2023 год (например, Португалия).

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