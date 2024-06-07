Трамп предлагает установить тарифы против нелегальной иммиграции

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США он может ввести тарифы против стран, в частности Китая, не контролирующих поток нелегальных иммигрантов со своих территорий в Соединенные Штаты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома на предстоящих выборах в Соединенных Штатах, Дональд Трамп заявил в четверг, что в случае своей победы он может ввести тарифы против стран, которые не сдерживают поток нелегальных иммигрантов со своей территории в США. В частности он подчеркнул о вероятном введении сдерживающих тарифов по отношению к КНР. Трамп сделал это заявление на мероприятии в приграничном штате Аризона, отвечая на вопросы аудитории. Он не уточнил размер тарифов, которые вероятно введет в случае своей победы.

Дополнение

Трамп сказал, что когда такая страна, как Китай, не помогает остановить поток эмигрантов в США, "у нас есть такие вещи, которые называются тарифами". Политик также сказал, что надеется, что ему не придется вводить пошлины, но повторил, что в случае переизбрания президентом он введет указанные пошлины.

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