Трамп пропонує встановити тарифи проти нелегальної імміграції
Київ • УНН
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах він може запровадити мита проти країн, зокрема Китаю, які не контролюють потік нелегальних іммігрантів зі своїх територій до США.
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах у США, він може запровадити тарифи проти країн, зокрема Китаю, які не контролюють потік нелегальних іммігрантів зі своїх територій до Сполучених Штатів. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Експрезидент США та кандидат на пост глави Білого дому на майбутніх виборах у Сполучених Штатах, Дональд Трамп заявив у четвер, що у разі своєї перемоги він може запровадити тарифи проти країн, які не стримують потік нелегальних іммігрантів зі своєї території до США. Зокрема він підкреслив про ймовірне запровадження стримуючих тарифів по відношенню до КНР. Трамп зробив цю заяву на заході в прикордонному штаті Арізона, відповідаючи на запитання аудиторії. Він не уточнив розмір тарифів, які ймовірно запровадить у випадку своєї перемоги.
Доповнення
Трамп сказав, що коли така країна, як Китай, не допомагає зупинити потік іммігрантів у США, "у нас є такі речі, які називаються тарифами". Політик також сказав, що сподівається, що йому не доведеться вводити мита, але повторив, що в разі переобрання президентом він запровадить зазначені мита.
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