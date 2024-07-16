В понедельник был задержан украинец, который перевозил 8 нелегальных мигрантов из Афганистана через польско-немецкую границу. Об этом сообщает Немецкая полиция, передает УНН.

Детали

В понедельник рано утром совместный патруль польских пограничников и федеральной полиции обнаружил попытку 8 человек незаконно проникнуть на территорию Польши.

За рулем автомобиля находился 40-летний гражданин Украины, который представил действительный паспорт и вид на жительство в Эстонии. Однако в автомобиле также находилось восемь человек, четверо из которых сидели на заднем сиденье, а четверо находились в багажном отсеке. Ни один из этих лиц, граждан Афганистана в возрасте от 19 до 52 лет, не имел надлежащих документов, подтверждающих их право на проживание в Германии.

Пограничники оперативно задержали водителя автомобиля, который подозревается в контрабанде, и взяли восьми нелегальных мигрантов под стражу. Дальнейшее расследование этого инцидента остается в компетенции польских правоохранительных органов.

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