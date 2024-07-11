Украина и ООН усиливают сотрудничество, чтобы создавать условия для возвращения украинцев. С этой целью Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев разработало платформу для украинских беженцев и переселенцев под названием "Украина - это Дом". Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"УВКБ ООН разработало платформу для украинских вынужденных мигрантов и внутренне перемещенных лиц - "Украина - это Дом", которая будет предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам пребывания украинцев за рубежом, их возвращения в Украину, программы поддержки по жилью, трудоустройству и другие виды помощи", - сообщили в ведомстве.

При содействии Минэкономики, как сообщается, платформа будет наполняться информацией об актуальных возможностях по трудоустройству, обучению, предпринимательству.

Создание условий для возвращения украинцев домой - одна из приоритетных задач, над которой сейчас работает государство. Цель правительства - создать условия для трудоустройства и создания собственных бизнесов украинцами, возможности приобрести собственное жилье на доступных условиях, внедрение инструментов для обучения и переквалификации - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Информационная платформа "Украина - это Дом" будет обеспечивать подробную информацию о правах на продление пребывания в странах приема, а также важные вопросы для тех, кто возвращается в Украину. Она будет включать ссылки на правительственные программы поддержки и инструменты, предоставляемые партнерами и частным сектором для содействия в получении жилья, трудоустройстве и других формах помощи.

Кроме того, платформа занимается поддержкой внутренне перемещенных лиц в Украине, предоставляя им доступ к информации о льготах и доступных услугах.

Напомним,

В настоящее время в Украине есть 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, из которых только 1,5 млн получают выплаты от государства.