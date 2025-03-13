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WBO зобов'язала Усика провести наступний бій з Паркером

Київ • УНН

 • 14418 перегляди

Олександр Усик має провести обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. WBO вже ухвалила відповідне рішення, надавши боксерам 30 днів на переговори.

WBO зобов'язала Усика провести наступний бій з Паркером

Всесвітня боксерська організація (WBO) постановила, що український боксер Олександр Усик має провести обов'язковий захист титулу з новозеландським боксером Джозефом Паркером.

Передає УНН із посиланням на World Boxing Organization.

У WBO ухвалили рішення, що чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик має почати переговори з Джозефом Паркером про обов'язковий захист титулу.

33-річний Паркер зберіг свій тимчасовий титул WBO в лютому, перемігши нокаутом у другому раунді Мартіна Баколе.

Наразі у 38-річного Усика та Паркера є 30 днів, щоб дійти згоди, інакше WBO розпорядиться про те, щоб розпочати процедуру пропозиції.

Також зауважимо, що Деніел Дюбуа, британський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA, який також володіє поясом IBF у важкій вазі, вже веде переговори про поєдинок з Усиком за беззаперечний титул чемпіона у важкій вазі.

Нагадаємо

УНН передавав, що у лютому чемпіон IBF Даніель Дюбуа відмовився від захисту титулу проти Джозефа Паркера через вірусну інфекцію. Організатори розглядають на заміну кандидатури Околі, Аделєє та Алієва.

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