Боксерський поєдинок між Дюбуа та Паркером скасовано

Чемпіон світу у важкій вазі Даніель Дюбуа відмовився від суботнього захисту титулу проти Джозефа Паркера після того, як захворів. За результатами бою мав визначитися наступний суперник Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє BoxingScene, передає УНН.

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Як пише видання, боксерський поєдинок за титул IBF у суперважкій вазі між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, який мав відбутися цієї суботи, скасовано. За даними видання, причиною скасування поєдинку є вірусна інфекція у Дюбуа. За інформацією журналу The Ring, Дюбуа можуть замінити на Лоуренса Околі, Девіда Аделєє та Мурада Алієва. Наразі невідомо, чи запропонують їм бій. Зазначається, що наразі організатори розглядають їх кандидатури.

Нагадаємо

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа вийшов у ринг до абсолютного чемпіона світу Олександра Усика після його другої перемоги над Тайсоном Ф’юрі попросив про реванш.

Український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в матчі-реванші в Ер-Ріяді. Чемпіон зберіг титули WBA Super, WBO, WBC, IBO та The Ring у надважкій вазі.

Планувалося, що наступним суперником Олександра Усика стане переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Поєдинок мав відбутися 22 лютого в Ер-Ріяді, а його переможець отримає шанс битися з українцем за титул абсолютного чемпіона світу.