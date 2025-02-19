Усик дізнався, хто стане його наступним суперником за титул чемпіона світу
Київ • УНН
Переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером 22 лютого в Ер-Ріяді стане наступним суперником Усика. Бій буде за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Наступним суперником Олександра Усика стане переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Поєдинок відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, а його переможець отримає шанс битися з українцем за титул абсолютного чемпіона світу.
Про це пише Sky News, передає УНН.
Інформацію підтвердив промоутер Френк Воррен, наголосивши, що саме цей поєдинок визначить наступного суперника українця.
Усик – №1 у світі в надважкій вазі, він володіє трьома поясами. Тайсон (Ф’юрі - ред.) завершив кар’єру, тож зараз №1 і №2 зійдуться на ринзі. Це двоє найкращих після них, які боротимуться за шанс об’єднати пояси з Усиком. Переможець отримає все. А от для того, хто програє, це буде дуже болісно. Очікується неймовірний бій
Дюбуа вже має досвід бою з Усиком – у серпні 2023 року він поступився українцю нокаутом у дев’ятому раунді, попри суперечливий епізод із ударом нижче пояса. Після того британець здобув три перемоги поспіль, зокрема сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа.
Якщо подивитися на його два останні бої (Дюбуа - ред.), то у двобої з Міллером він переміг у заключному раунді, показавши витривалість і небезпеку в останніх раундах. Проти Хрговича він був позаду, але зміг перехопити ініціативу. А у поєдинку з Джошуа ми всі бачили, що сталося
Він додав, що Дюбуа наразі перебуває в найкращій формі за все своє життя.
Щодо Джо Паркера, то він також знаходиться в чудовій фізичній і ментальній формі.
Воррен підкреслив досвід Паркера як колишнього чемпіона світу, який спарингував із найкращими, що дає йому суттєві переваги. Паркер, у свою чергу, після поразки від Джо Джойса у 2022-му відновив кар’єру, вигравши п’ять боїв поспіль, зокрема в Деонтея Вайлдера.
Нагадаємо
Сам Усик нещодавно вдруге переміг Тайсона Ф’юрі та заявив, що планує провести ще два поєдинки перед завершенням кар’єри.