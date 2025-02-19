Усик дізнався, хто стане його наступним суперником за титул чемпіона світу

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 8410 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 42249 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126989 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185813 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149768 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140483 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118272 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108412 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103054 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145209 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 59447 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 72221 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 60669 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 75183 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 69407 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145209 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144182 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277888 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306688 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242502 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23343 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 63995 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112614 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135569 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117790 перегляди
Актуальне
Усик дізнався, хто стане його наступним суперником за титул чемпіона світу

Усик дізнався, хто стане його наступним суперником за титул чемпіона світу

Київ • УНН

 • 117536 перегляди

Переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером 22 лютого в Ер-Ріяді стане наступним суперником Усика. Бій буде за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Наступним суперником Олександра Усика стане переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Поєдинок відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, а його переможець отримає шанс битися з українцем за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це пише Sky News, передає УНН.

 Інформацію підтвердив промоутер Френк Воррен, наголосивши, що саме цей поєдинок визначить наступного суперника українця.

Усик – №1 у світі в надважкій вазі, він володіє трьома поясами. Тайсон (Ф’юрі - ред.) завершив кар’єру, тож зараз №1 і №2 зійдуться на ринзі. Це двоє найкращих після них, які боротимуться за шанс об’єднати пояси з Усиком. Переможець отримає все. А от для того, хто програє, це буде дуже болісно. Очікується неймовірний бій

- сказав Воррен.

Дюбуа вже має досвід бою з Усиком – у серпні 2023 року він поступився українцю нокаутом у дев’ятому раунді, попри суперечливий епізод із ударом нижче пояса. Після того британець здобув три перемоги поспіль, зокрема сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа.

Якщо подивитися на його два останні бої (Дюбуа - ред.), то у двобої з Міллером він переміг у заключному раунді, показавши витривалість і небезпеку в останніх раундах. Проти Хрговича він був позаду, але зміг перехопити ініціативу. А у поєдинку з Джошуа ми всі бачили, що сталося

– зазначив Воррен.

Він додав, що Дюбуа наразі перебуває в найкращій формі за все своє життя.

Щодо Джо Паркера, то він також знаходиться в чудовій фізичній і ментальній формі.

Воррен підкреслив досвід Паркера як колишнього чемпіона світу, який спарингував із найкращими, що дає йому суттєві переваги. Паркер, у свою чергу, після поразки від Джо Джойса у 2022-му відновив кар’єру, вигравши п’ять боїв поспіль, зокрема в Деонтея Вайлдера.

Нагадаємо

Сам Усик нещодавно вдруге переміг Тайсона Ф’юрі та заявив, що планує провести ще два поєдинки перед завершенням кар’єри. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Спорт
er-riiadЕр-Ріяд
oleksandr-usykОлександр Усик

Звернутися з питань розміщення реклами