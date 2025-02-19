Усик дізнався, хто стане його наступним суперником за титул чемпіона світу

Наступним суперником Олександра Усика стане переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Поєдинок відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, а його переможець отримає шанс битися з українцем за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це пише Sky News, передає УНН.

Інформацію підтвердив промоутер Френк Воррен, наголосивши, що саме цей поєдинок визначить наступного суперника українця.

Усик – №1 у світі в надважкій вазі, він володіє трьома поясами. Тайсон (Ф’юрі - ред.) завершив кар’єру, тож зараз №1 і №2 зійдуться на ринзі. Це двоє найкращих після них, які боротимуться за шанс об’єднати пояси з Усиком. Переможець отримає все. А от для того, хто програє, це буде дуже болісно. Очікується неймовірний бій

Дюбуа вже має досвід бою з Усиком – у серпні 2023 року він поступився українцю нокаутом у дев’ятому раунді, попри суперечливий епізод із ударом нижче пояса. Після того британець здобув три перемоги поспіль, зокрема сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа.

Якщо подивитися на його два останні бої (Дюбуа - ред.), то у двобої з Міллером він переміг у заключному раунді, показавши витривалість і небезпеку в останніх раундах. Проти Хрговича він був позаду, але зміг перехопити ініціативу. А у поєдинку з Джошуа ми всі бачили, що сталося