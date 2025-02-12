Усик розраховує піти з боксу в найближчі два роки

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Олександр Усик заявив, що проведе ще тільки два бої перед завершенням кар'єри. Наступним суперником стане переможець поєдинку між Дюбуа і Паркером за титул IBF.

Український боксер Олександр Усик розповів, що в нього залишилося лише два бої в кар'єрі і він хоче, щоб наступним був переможець бою Деніела Дюбуа-Джозефа Паркера, передає УНН з посиланням на Sky Sports.

Контекст

Усик залишається непереможеним чемпіоном світу, ставши незаперечним як у суперважкій, так і в першій важкій вазі.

Українець переміг Тайсона Ф'юрі, завоювавши всі чотири головні титули в суперважкій вазі в травні минулого року. Він звільнив пояс IBF, але зберіг об'єднані титули чемпіонів WBC, WBA і WBO, повторно здобувши перемогу над Ф'юрі.

Британець Дюбуа завоював титул IBF і поставить цей пояс на кін проти Паркера 22 лютого в прямому ефірі Sky Sports Box Office.

Усик на піку слави: що чекає легендарного боксера далі?18.01.2025, 23:23 • 31069 переглядiв

Переможець цього бою може боксувати з Усиком пізніше цього року за безперечний титул чемпіона у важкій вазі.

Я битимуся з тим, хто переможе, Джозефом Паркером, Деніелом Дюбуа, без проблем 

- сказав Усик Sky Sports.

Українець, якому 38 років, розраховує піти з боксу в найближчі два роки і, найімовірніше, вийде на ринг тільки один раз після свого наступного бою.

Я думаю, два роки, півтора (залишилося в боксі)... Я почуваюся відмінно. Я відчуваю, що мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше. Всього до двох 

- заявив Усик.

Хто може стати наступним суперником Олександра Усика у 2025 році 17.01.2025, 18:00 • 205216 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт
ukrainaУкраїна
oleksandr-usykОлександр Усик

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