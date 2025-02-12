Усик розраховує піти з боксу в найближчі два роки

Український боксер Олександр Усик розповів, що в нього залишилося лише два бої в кар'єрі і він хоче, щоб наступним був переможець бою Деніела Дюбуа-Джозефа Паркера, передає УНН з посиланням на Sky Sports.

Контекст

Усик залишається непереможеним чемпіоном світу, ставши незаперечним як у суперважкій, так і в першій важкій вазі.

Українець переміг Тайсона Ф'юрі, завоювавши всі чотири головні титули в суперважкій вазі в травні минулого року. Він звільнив пояс IBF, але зберіг об'єднані титули чемпіонів WBC, WBA і WBO, повторно здобувши перемогу над Ф'юрі.

Британець Дюбуа завоював титул IBF і поставить цей пояс на кін проти Паркера 22 лютого в прямому ефірі Sky Sports Box Office.

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Переможець цього бою може боксувати з Усиком пізніше цього року за безперечний титул чемпіона у важкій вазі.

Я битимуся з тим, хто переможе, Джозефом Паркером, Деніелом Дюбуа, без проблем

Українець, якому 38 років, розраховує піти з боксу в найближчі два роки і, найімовірніше, вийде на ринг тільки один раз після свого наступного бою.

Я думаю, два роки, півтора (залишилося в боксі)... Я почуваюся відмінно. Я відчуваю, що мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше. Всього до двох