Хто може стати наступним суперником Олександра Усика у 2025 році

В один день з легендарним американським боксером, тільки з різницею в 47 років. 17 січня подарувало світу спорту два чемпіона. В 1942 році родився Кассіус Клей, більш відомий потім як Мухаммед Алі, ав 1987-му на світ в цей же день з’явився Олександр Усик. Йому виповнилося вже 38 років.

Наш чемпіон з самого дитинства знав, що його пов’язує з легендарним Клеєм. Тому число "17" стало для Усика улюбленим та, навіть, магічним. Воно було однією з тих причин, чому Олександр зайнявся боксом. Й саме воно зображене на його боксерському екіпіруванні. Тому Усик завжди вірив, що може повторити шлях свого кумира. Й він його таки повторив.

Усик став олімпійським чемпіоном, дворазовим абсолютним чемпіоном у важкій та надважкій вагових категоріях. Він - боєць 2024-го року, а також кращий боксер незалежно від ваги. Зважаючи на його день народження, редакція УНН вирішила розібратися з ким Усик буде боксувати в такому, як для боксера, солідному віці та які його шанси зберегти нуль в графі поразок.

Деонтей Вайлдер

Рекорд: (43-4-1,42 КО)

Вік: 39

Зріст: 201 см

Шанси на бій з Усиком: 2 із 5

Деонтей Вайлдер колись був грізним нокаутером. В перші свої 43 поєдинки американець не програвав на ринзі. Що не бій, то його супротивник не достоював до кінця. Луіс Ортіс, Артур Шпілька, Роберт Хеленіус, Бермейн Стіверн, Домінік Брізіл - всі вони були брутально нокаутовані Вальдером. Проте, трилогія з відомим всім нам Тайсоном Ф’юрі зламала американця. Спочатку у грудні 2018 бійці набоксували нічию. У двох наступних боях Тайсон переїхав Деонтея, достроково завершивши поєдинки у сьомому та одинадцятому раундах.

Після цього Вайлдер вже не був собою колишнім. Далі пішли поразки від новозеландця Джозефа Паркера (він переміг за очками) та жорстка поразка китайцю Чжану Жилеї у 5-му раунді нокаутом.

Незважаючи на чотири невдачі, Вайлдер досі є серйозним суперником. Він і зараз може вирубити з одного удару, адже панч - це останнє, що може піти від боксера зі старінням. Тим більше, Деонтей залишається комерційно вигідним для промоутерів та організацій. Бої з його участю збирають десятки мільйонів доларів. Тому зустріч з Олександром Усиком важлива перш за все з точки зору бізнесу. Заробити "зелені купюри" ніхто не збирається відмовлятися.

Якщо інших претендентів не буде для Олександра – його виведуть проти американського ветерана. Втім, у Деонтея шансів відверто буде мало. Усик скоріше за все вигрє достроково до десятого раунду.

Прогноз: Усик ТКО 9

Мартін Баколе

Рекорд: (21-1, 16 КО)

Вік: 31 рік

Зріст: 198 см

Шанси на бій з Усиком: 3 із 5

Мартін Баколе - це "темна конячка" надважкої ваги. Ще три роки тому про нього мало хто чув. Проте, в боксерських колуарах його вже тоді знали як сильного спаринг-партнера. Подейкувала, що він відправляв у нокдауни на тренуваннях Ентоні Джошуа та Олександра Усика. З останнім уродженець Конго мріє зустрітися. Й шанси у Баколе є.

У серпні минулого року Мартін здійснив сенсацію, нокаутував зіркового проспекта Джареда Андерсона. З того часу чомусь на ринг не виходив і поки що немає запланованих поєдинків для Баколе. За словами промоутерів, Баколе паланують звести з тим же Ентоні Джошуа. Якщо британець відмовиться, то є вирогідність поєдинку з Усиком.

Такий бій для Олександра, скажімо відверто, буде складним. Баколе має грантіне підборіддя. Він йде на суперника завжди як танк. Його складно зрушити з місця, заставити його відступати та розгубитися.

Та є у африканця й мінуси: він повільний для нашого чемпіона, а його бокесерське айк’ю на декілька порядків нижче ніж в українця. Тому в потенційному двобої Усик скоріше за все переможе за очками.

Прогноз: Усик W (UD)12

Джозеф Паркер

Рекорд: (35-3, 23 КО)

Вік: 33 роки

Зріст: 193 см

Шанси на бій с Усиком: 4 із 5

Наступні два боксери - найвірогідніші суперники для Олександра Усика, Джозеф Паркер та Деніел Дюбуа. Вони зустрінуться у двобої за титул чемпіона за версією IBF 22 лютого. Фаворитом поєдинку є саме Дюбуа. Проте, поки давайте за Паркера.

Новозеландець вперше став відомим аж 10 років тому. У віці 23 років переміг тоді елітного боксера Карлоса Такама. Після цього у грудні 2016 року здобув свій перший та поки єдиний чемпіонський пояс за версією WBO, перебоксувавши за 12-ть раундів американця Енді Руїса.

Далі двічі захистив свій титул, за очками були пройдені Разван Кожану та двоюрідний брат Тайсона Ф’юрі Х’юї Ф’юрі. Паркер на хвилі успіху намагався об’єднати пояси та поступився Ентоні Джоушуа. Після цього програвав ще двічі і знову британцям: Ділліану Вайту та Джо Джойсу.

Паркера вже всі списали з рахунків та з ним сталося непередбачуване: він наче "повстав із мертвих". Яке ми вже згадували, переміг Деонтея Вальдера й в крайньому виступі знову зробив сенсацію, пройшов зіркового китайця Чжана Жилея.

У наступному поєдинку Паркер може перемогти й Дюбуа. Йому лише треба бути сфокусованим та показати весь свій різноманітний арсенал і тоді перемога, скоріше за очками, буде йому гарантована.

Ставши чемпіоном, Паркер з вірогідністю у 100 % захоче бій з Усиком й може його отримати, а переможець візьме знову абсолюта. У двобої проти новозеландця Усику буде ще складніше, аніж потенційно проти Баколе. Ак’ю Паркера нічим не гірше, втім Джозеф поступається українцю в реакції та швидкості. Враховуючи однакові стилі, перфоманс наврядчи буде яскравим. Усик може конкурентно перемогти Пакреа роздільним рішенням суддів.

Прогноз: Усик W (SD) 12

Деніел Дюбуа

Рекорд: (22-2, 21 КО)

Вік: 27 років

Зріст: 196 см

Шанси на бій с Усиком: 5 із 5

Фаворитом цього списку є Деніел Дюбуа. Він шокував всіх. Це, напевно, головне метаморфоза в світі боксу за останні 10 років.

Невпевнений у собі, млявий Дюбуа влетів нокаутом відомому британцю Джо Джойсу ще у 2020-му році. Тоді аналітики викреслили Деніела з усіх рейтингів та від нього нічого й не очікували. Три роки Дюбуа бився проти посереднього списку боксерів, поки не вийшов на Олександра Усика у серпні 2023. Той бій не був популярним навіть серед українців. Ніхто і не знав, хто такий цей Дюбуа. Йому не давали жодного шансу. В самому ж поєдинку Дюбуа виглядав відверто "ніяким". Але сталося одне "але": британець у середині поєдинку ударив не то у пояс українцю, не то нижче нього (аналітики досі сперечаються) і відправив чемпіона на підлогу. Рефері зарахував панч як не легальний, тому не фіксував нокдаун. Усик приходив до тями декілька хвилин. Якщо б удар зарахували, то це був би програш українця нокаутом. Втім, Усик відновився та закінчив бій достроково, Дюбуа так і не зміг психологічно відновитися від шоку, що бій не завершили на його користь.

Після цього Дюуа кардинально змінився. Проти наступного візаві Джарелла Міллера британець вийшов іншим боксером: швидким, жорстким, хоробрим та безкомпромісним. У яскравому побоїщі він нокаутував Міллера. Далі влітку 2024 переїхав іншого проспекта Філліпа Хрговича та наприкінці року розірвав відомого всім нам Ентоні Джошуа, ставши чемпіоном за версією IBF.

Якщо Дюбуа нокатує Паркера, він знову вийде на Усика. Й тут два варіанти розвитку ситуацію: або ж Деніел знову знітиться і влетить українцю нокаутом, або ж, вийшовши максимально сфокусованим, зможе вирубити Усика.

Проноз: Усик ТКО 10

У Олександра Усика всі шанси не програти цього року. Проте йому 38. Це майже пенсійний вік для боксера на світовому рівні. Хоча Олександр не раз доводив, що він може знищувати всі стереотипи.