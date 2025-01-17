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Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Киев  •  УНН

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Александр Усик отмечает 38-й день рождения 17 января, как и его кумир Мухаммед Али. Рассматриваются четыре потенциальных соперника для украинского боксера: Вальдер, Баколе, Паркер и Дюбуа.

В один день с легендарным американским боксером, только с разницей в 47 лет. 17 января подарило миру спорта два чемпиона. В 1942 году родился Кассиус Клей, более известный потом как Мухаммед Али, в 1987-м на свет в этот же день появился Александр Усик. Ему исполнилось уже 38 лет.

Наш чемпион с самого детства знал, что его связывает с легендарным Клеем. Поэтому число «17» стало для Усика любимым и даже магическим. Оно было одной из тех причин, почему Александр занялся боксом. И именно оно изображено на его боксерской экипировке. Поэтому Усик всегда верил, что может повторить путь своего кумира. И он его таки повторил.

Усик стал олимпийским чемпионом, двукратным абсолютным чемпионом в тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Он - боец 2024-го года, а также лучший боксер независимо от веса. Ввиду его дня рождения, редакция УНН решила разобраться с кем Усик будет боксировать в таком, как для боксера, солидном возрасте и каковы его шансы сохранить ноль в графе поражений.

Деонтей Вальдер

Рекорд: (43-4-1,42 КО)

Вик: 39

Рост: 201 см

Шансы на бой с Усиком: 2 из 5

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Деонтей Вальдер когда-то был грозным нокаутером. В первые свои 43 поединка американец не проигрывал на ринге. Что ни бой, то его противник не доживал до конца. Луис Ортис, Артур Шпилька, Роберт Хелениус, Бермейн Стиверн, Доминик Бризил - все они были брутально нокаутированы Вальдером. Однако, трилогия с известным всем нам Тайсоном Фьюри сломала американца. Сначала в декабре 2018 бойцы набоксировали ничью. В двух следующих боях Тайсон переехал Деонтея, досрочно завершив поединки в седьмом и одиннадцатом раундах.

После этого Вальдер уже не был собой прежним. Далее последовали поражения от новозеландца Джозефа Паркера (он победил по очкам) и жесткое поражение китайцу Чжану Жилеи в 5-м раунде нокаутом.

Несмотря на четыре неудачи, Вальдер до сих пор является серьезным соперником. Он и сейчас может вырубить с одного удара, ведь панч - это последнее, что может уйти от боксера со старением. Тем более, Деонтей остается коммерчески выгодным для промоутеров и организаций. Бои с его участием собирают десятки миллионов долларов. Поэтому встреча с Александром Усиком важна прежде всего с точки зрения бизнеса. Заработать «зеленые купюры» никто не собирается отказываться.

Если других претендентов не будет для Александра - его выведут против американского ветерана. Впрочем, у Деонтея шансов откровенно будет мало. Усик скорее всего выиграет досрочно до десятого раунда.

Прогноз: Усик ТКО 9

Мартин Баколе

Рекорд: (21-1, 16 КО)

Возраст: 31 год

Рост: 198 см

Шансы на бой с Усиком: 3 из 5

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Мартин Баколе - это «темная лошадка» супертяжелого веса. Еще три года назад о нем мало кто слышал. Однако, в боксерских колуарах его уже тогда знали как сильного спарринг-партнера. Поговаривали, что он отправлял в нокдауны на тренировках Энтони Джошуа и Александра Усика. С последним уроженец Конго мечтает встретиться. И шансы у Баколе есть.

В августе прошлого года Мартин совершил сенсацию, нокаутировав звездного проспекта Джареда Андерсона. С того времени почему-то на ринг не выходил и пока что нет запланированных поединков для Баколе. По словам промоутеров, Баколе хотят свести с тем же Энтони Джошуа. Если британец откажется, то есть вероятность поединка с Усиком.

Такой бой для Александра, скажем откровенно, будет сложным. Баколе имеет грантиный подбородок. Он идет на соперника всегда как танк. Его сложно сдвинуть с места, заставить его отступать и растеряться.

Но есть у африканца и минусы: он медленный для нашего чемпиона, а его бокесерское айкью на несколько порядков ниже, чем у украинца. Поэтому в потенциальном поединке Усик скорее всего победит по очкам.

Прогноз: Усик W (UD)12

Джозеф Паркер

Рекорд: (35-3, 23 КО)

Возраст: 33 года

Рост: 193 см

Шансы на бой с Усиком: 4 из 5

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Следующие два боксера - самые вероятные соперники для Александра Усика, Джозеф Паркер и Дэниел Дюбуа. Они встретятся в поединке за титул чемпиона по версии IBF 22 февраля. Фаворитом поединка является именно Дюбуа. Однако, пока давайте за Паркера.

Новозеландец впервые стал известным аж 10 лет назад. В возрасте 23 лет победил тогда элитного боксера Карлоса Такама. После этого в декабре 2016 года получил свой первый и пока единственный чемпионский пояс по версии WBO, перебоксировав за 12-ть раундов американца Энди Руиса.

Далее дважды защитил свой титул, по очкам были пройдены Разван Кожану и двоюродный брат Тайсона Фьюри Хьюи Фьюри. Паркер на волне успеха пытался объединить пояса и уступил Энтони Джоушуа. После этого проигрывал еще дважды и снова британцам: Диллиану Уайту и Джо Джойсу.

Паркера уже все списали со счетов и с ним произошло непредсказуемое: он как будто «восстал из мертвых». Которое мы уже упоминали, победил Деонтея Вальдера и в крайнем выступлении снова совершил сенсацию, прошел звездного китайца Чжана Жилея.

В следующем поединке Паркер может победить и Дюбуа. Ему только надо быть сфокусированным и показать весь свой разнообразный арсенал и тогда победа, скорее по очкам, будет ему гарантирована.

Став чемпионом, Паркер с вероятностью в 100% захочет бой с Усиком и может его получить, а победитель возьмет снова абсолюта. В поединке против новозеландца Усику будет еще сложнее, чем потенциально против Баколе. Акью Паркера ничем не хуже, впрочем Джозеф уступает украинцу в реакции и скорости. Учитывая одинаковые стили, перфоманс вряд ли будет ярким. Усик может конкурентно победить Пакреа раздельным решением судей.

Прогноз: Усик W (SD) 12

Дэниел Дюбуа

Рекорд: (22-2, 21 КО)

Возраст: 27 лет

Рост: 196 см

Шансы на бой с Усиком: 5 из 5

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Фаворитом этого списка является Дэниел Дюбуа. Он шокировал всех. Это, наверное, главное метаморфоза в мире бокса за последние 10 лет.

Неуверенный в себе, вялый Дюбуа влетел нокаутом известному британцу Джо Джойсу еще в 2020-м году. Тогда аналитики вычеркнули Дэниела из всех рейтингов и от него ничего и не ожидали. Три года Дюбуа дрался против посредственного списка боксеров, пока не вышел на Александра Усика в августе 2023 года. Тот бой не был популярным даже среди украинцев. Никто и не знал, кто такой этот Дюбуа. Ему не давали ни одного шанса. В самом же поединке Дюбуа выглядел откровенно «никаким». Но произошло одно «но»: британец в середине поединка ударил то ли в пояс украинцу, то ли ниже него (аналитики до сих пор спорят) и отправил чемпиона на пол. Рефери засчитал панч как не легальный, поэтому не фиксировал нокдаун. Усик приходил в себя несколько минут. Если бы удар засчитали, то это был бы проигрыш украинца нокаутом. Впрочем, Усик восстановился и закончил бой досрочно, Дюбуа так и не смог психологически восстановиться от шока, что бой не завершили в его пользу.

После этого Дюуа кардинально изменился. Против следующего визави Джарелла Миллера британец вышел другим боксером: быстрым, жестким, храбрым и бескомпромиссным. В ярком побоище он нокаутировал Миллера. Далее летом 2024 года переехал другого проспекта Филлипа Хрговича и в конце года разорвал известного всем нам Энтони Джошуа, став чемпионом по версии IBF.

Если Дюбуа нокаутирует Паркера, он снова выйдет на Усика. И здесь два варианта развития ситуации: либо же Дэниел снова сникнет и влетит украинцу нокаутом, или же, выйдя максимально сфокусированным, сможет вырубить Усика.

Проноз: Усик ТКО 10

У Александра Усика все шансы не проиграть в этом году. Однако ему 38. Это почти пенсионный возраст для боксера на мировом уровне. Хотя Александр не раз доказывал, что он может уничтожать все стереотипы.

Александр Карамушка

Александр Карамушка

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