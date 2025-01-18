Усик на піку слави: що чекає легендарного боксера далі?

Олександр Усик увійшов в історію світового боксу, довівши, що йому більше нема чого доводити на ринзі. Про це повідомляє ESPN, передає УНН.

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Олександр Усик - це дворазовий олімпійський чемпіон, який залишився непереможеним у професійному спорті, зумів здолати найсильніших суперників у суперважкому дивізіоні, зокрема двічі перемігши Ентоні Джошуа та додавши до цього подвійний тріумф над Тайсоном Ф'юрі.

Ці досягнення закріпили його статус як одного з найвидатніших бійців свого покоління. Проте постає питання: що далі? Після перемоги над Ф'юрі, Усик стикається з обмеженою кількістю значущих суперників. Спроба Даніеля Дюбуа викликати українця на реванш виглядає скоріше шоу, ніж реальним викликом, адже попередній бій показав беззаперечну перевагу Усика.

Серед можливих варіантів продовження кар’єри є протистояння з Джозефом Паркером, якщо новозеландець здолає Дюбуа у лютому та здобуде титул IBF. Інші потенційні опоненти, такі як Мартін Баколе або переможець поєдинку між Чжаном Чжилеєм і Агитом Кабайєлем, також розглядаються як варіанти. Але чи зможуть вони запропонувати виклик, який буде гідним Усика?

Такий розвиток подій є малоймовірним, враховуючи, що Усик наближається до свого 38-го дня народження і вже забезпечив собі фінансову стабільність завдяки багатомільйонним контрактам. Крім того, Усик живе у реаліях війни в Україні, що, можливо, вплине на його рішення завершити кар’єру та зосередитися на сім’ї та допомозі батьківщині, подібно до легендарних братів Кличків.

Хто може стати наступним суперником Олександра Усика у 2025 році