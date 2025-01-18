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Усик на пике славы: что ждет легендарного боксера дальше?

Усик на пике славы: что ждет легендарного боксера дальше?

Киев  •  УНН

 • 2669 просмотра

Александр Усик достиг исторических высот в боксе, победив всех сильнейших соперников. Из-за ограниченного количества достойных оппонентов и личных обстоятельств, будущее чемпиона остается под вопросом.

Александр Усик вошел в историю мирового бокса, доказав, что ему больше нечего доказывать на ринге. Об этом сообщает ESPN, передает УНН.

Детали

Александр Усик  - это двукратный олимпийский чемпион, который остался непобежденным в профессиональном спорте, сумел одолеть сильнейших соперников в супертяжелом дивизионе, в частности дважды победив Энтони Джошуа и добавив к этому двойной триумф над Тайсоном Фьюри. 

Эти достижения закрепили его статус как одного из величайших бойцов своего поколения. Однако возникает вопрос: что дальше? После победы над Фьюри, Усик сталкивается с ограниченным количеством значимых соперников. Попытка Даниэля Дюбуа вызвать украинца на реванш выглядит скорее шоу, чем реальным вызовом, ведь предыдущий бой показал неоспоримое преимущество Усика. 

Среди возможных вариантов продолжения карьеры является противостояние с Джозефом Паркером, если новозеландец одолеет Дюбуа в феврале и получит титул IBF. Другие потенциальные оппоненты, такие как Мартин Баколе или победитель поединка между Чжаном Чжилеем и Агитом Кабайелем, также рассматриваются как варианты. Но смогут ли они предложить вызов, который будет достойным Усика? 

Такое развитие событий маловероятно, учитывая, что Усик приближается к своему 38-му дню рождения и уже обеспечил себе финансовую стабильность благодаря многомиллионным контрактам. Кроме того, Усик живет в реалиях войны в Украине, что, возможно, повлияет на его решение завершить карьеру и сосредоточиться на семье и помощи родине, подобно легендарным братьям Кличко. 

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году17.01.25, 18:00 • 164770 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
ukrainaУкраина
oleksandr-usykАлександр Усик

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