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Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Киев  •  УНН

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Александр Усик заявил, что проведет еще только два боя перед завершением карьеры. Следующим соперником станет победитель поединка между Дюбуа и Паркером за титул IBF.

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что у него осталось всего два боя в карьере и он хочет, чтобы следующим был победитель боя Дэниела Дюбуа-Джозефа Паркера, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.

Контекст

Усик остается непобежденным чемпионом мира, став неоспоримым как в супертяжелом, так и в первом тяжелом весе.

Украинец победил Тайсона Фьюри, завоевав все четыре главных титула в супертяжелом весе в мае прошлого года. Он освободил пояс IBF, но сохранил объединенные титулы чемпионов WBC, WBA и WBO, повторно одержав победу над Фьюри.

Британец Дюбуа завоевал титул IBF и поставит этот пояс на кон против Паркера 22 февраля в прямом эфире Sky Sports Box Office.

Усик на пике славы: что ждет легендарного боксера дальше?18.01.2025, 23:23 • 30450 просмотров

Победитель этого боя может боксировать с Усиком позже в этом году за бесспорный титул чемпиона в тяжелом весе.

Я буду драться с тем, кто победит, Джозефом Паркером, Дэниелом Дюбуа, без проблем 

- сказал Усик Sky Sports.

Украинец, которому 38 лет, рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года и, скорее всего, выйдет на ринг только один раз после своего следующего боя.

Я думаю, два года, полтора (осталось в боксе)... Я чувствую себя отлично. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего к двум 

- заявил Усик.

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году17.01.2025, 18:00 • 204670 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спорт
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oleksandr-usykАлександр Усик

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