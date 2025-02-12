Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что у него осталось всего два боя в карьере и он хочет, чтобы следующим был победитель боя Дэниела Дюбуа-Джозефа Паркера, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.

Контекст

Усик остается непобежденным чемпионом мира, став неоспоримым как в супертяжелом, так и в первом тяжелом весе.

Украинец победил Тайсона Фьюри, завоевав все четыре главных титула в супертяжелом весе в мае прошлого года. Он освободил пояс IBF, но сохранил объединенные титулы чемпионов WBC, WBA и WBO, повторно одержав победу над Фьюри.

Британец Дюбуа завоевал титул IBF и поставит этот пояс на кон против Паркера 22 февраля в прямом эфире Sky Sports Box Office.

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Победитель этого боя может боксировать с Усиком позже в этом году за бесспорный титул чемпиона в тяжелом весе.

Я буду драться с тем, кто победит, Джозефом Паркером, Дэниелом Дюбуа, без проблем

Украинец, которому 38 лет, рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года и, скорее всего, выйдет на ринг только один раз после своего следующего боя.

Я думаю, два года, полтора (осталось в боксе)... Я чувствую себя отлично. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего к двум