Усик узнал, кто станет его следующим соперником за титул чемпиона мира
Киев • УНН
Победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером 22 февраля в Эр-Рияде станет следующим соперником Усика. Бой будет за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Следующим соперником Александра Усика станет победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Поединок состоится 22 февраля в Эр-Рияде, а его победитель получит шанс сразиться с украинцем за титул абсолютного чемпиона мира.
Об этом пишет Sky News, передает УНН.
Информацию подтвердил промоутер Фрэнк Уоррен, отметив, что именно этот поединок определит следующего соперника украинца.
Усик - №1 в мире в супертяжелом весе, он владеет тремя поясами. Тайсон (Фьюри - ред.) завершил карьеру, поэтому сейчас №1 и №2 сойдутся на ринге. Это двое лучших после них, которые будут бороться за шанс объединить пояса с Усиком. Победитель получит все. А вот для того, кто проиграет, это будет очень болезненно. Ожидается невероятный бой
Дюбуа уже имеет опыт боя с Усиком - в августе 2023 года он уступил украинцу нокаутом в девятом раунде, несмотря на спорный эпизод с ударом ниже пояса. После того британец одержал три победы подряд, в частности сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа.
Если посмотреть на его два последних боя (Дюбуа - ред.), то в поединке с Миллером он победил в заключительном раунде, показав выносливость и опасность в последних раундах. Против Хрговича он был позади, но смог перехватить инициативу. А в поединке с Джошуа мы все видели, что произошло
Он добавил, что Дюбуа сейчас находится в лучшей форме за всю свою жизнь.
Что касается Джо Паркера, то он также находится в отличной физической и ментальной форме.
Уоррен подчеркнул опыт Паркера как бывшего чемпиона мира, который спарринговал с лучшими, что дает ему существенные преимущества. Паркер, в свою очередь, после поражения от Джо Джойса в 2022-м возобновил карьеру, выиграв пять боев подряд, в том числе у Деонтея Уайлдера.
Напомним,
Сам Усик недавно во второй раз победил Тайсона Фьюри и заявил, что планирует провести еще два поединка перед завершением карьеры.