Усик узнал, кто станет его следующим соперником за титул чемпиона мира

Следующим соперником Александра Усика станет победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Поединок состоится 22 февраля в Эр-Рияде, а его победитель получит шанс сразиться с украинцем за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Информацию подтвердил промоутер Фрэнк Уоррен, отметив, что именно этот поединок определит следующего соперника украинца.

Усик - №1 в мире в супертяжелом весе, он владеет тремя поясами. Тайсон (Фьюри - ред.) завершил карьеру, поэтому сейчас №1 и №2 сойдутся на ринге. Это двое лучших после них, которые будут бороться за шанс объединить пояса с Усиком. Победитель получит все. А вот для того, кто проиграет, это будет очень болезненно. Ожидается невероятный бой