Боксерский поединок между Дюбуа и Паркером отменен

Чемпион мира в тяжелом весе Даниэль Дюбуа отказался от субботней защиты титула против Джозефа Паркера после того, как заболел. По результатам боя должен был определиться следующий соперник Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает BoxingScene, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, боксерский поединок за титул IBF в супертяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который должен был состояться в эту субботу, отменен. По данным издания, причиной отмены поединка является вирусная инфекция у Дюбуа. По информации журнала The Ring, Дюбуа могут заменить на Лоуренса Околи, Дэвида Аделее и Мурада Алиева. Пока неизвестно, предложат ли им бой. Отмечается, что сейчас организаторы рассматривают их кандидатуры.

Напомним,

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа вышел в ринг к абсолютному чемпиону мира Александру Усику после его второй победы над Тайсоном Фьюри попросил о реванше.

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.

Планировалось, что следующим соперником Александра Усика станет победитель боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Поединок должен был состояться 22 февраля в Эр-Рияде, а его победитель получит шанс сразиться с украинцем за титул абсолютного чемпиона мира.