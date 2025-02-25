Українські кікбоксери вибороли 13 медалей на Кубку Європи в Болгарії
Київ • УНН
Збірна України з кікбоксингу здобула 6 золотих, 3 срібних та 4 бронзових медалі на Кубку Європи WAKO в Пловдиві. Змагання проходили з 20 по 23 лютого, українці показали високі результати у різних вагових категоріях.
З 20 по 23 лютого в Пловдиві (Болгарія) пройшов Кубок Європи з кікбоксингу WAKO (World Association of Kickboxing Organizations). Українська збірна здобула шість золотих, три срібні та чотири бронзових медалі.
Про це повідомило Міністерство молоді та спорту в офіційному Telegram-каналі, пише УНН.
Переможці та призери:
"Золото":
- Антоніна Осецька (кік-лайт, 56 кг);
- Олександр Семко (кік-лайт 75 кг);
- Анна Чорнобривець (кік-лайт, 60 кг);
- Руслан Дудка (К1, 60 кг);
- Олександра Нечипоренко (фул-контакт, 48 кг);
- Павло Кондратов (фул-контакт, 75 кг).
"Срібло":
- Сергій Лабатюк (фул-контакт, 71 кг);
- Вікторія Боярченко (фул-контакт, 65 кг);
- Дмитро Ломага (кік-лайт, 74 кг).
"Бронза":
- Дарина Іванова (К1, 52 кг);
- Марія Бєлкіна (К1, 56 кг);
- Ярослава Обручкова (К1, 52 кг);
- Ілля Катричко (фул-контакт, 75 кг).
Нагадаємо
В 2023 році в Австрії проходив Кубок світу з кікбоксингу WAKO, де українська збірна здобула в загальному підрахунку 21 медаль: 6 золотих, 6 срібних, 9 бронзових. В змаганнях узяли участь 2 214 учасників із 236 клубів і збірних команд, які представляли 34 країни.