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Українські кікбоксери вибороли 13 медалей на Кубку Європи в Болгарії

Київ • УНН

 • 22640 перегляди

Збірна України з кікбоксингу здобула 6 золотих, 3 срібних та 4 бронзових медалі на Кубку Європи WAKO в Пловдиві. Змагання проходили з 20 по 23 лютого, українці показали високі результати у різних вагових категоріях.

З 20 по 23 лютого в Пловдиві (Болгарія) пройшов Кубок Європи з кікбоксингу WAKO (World Association of Kickboxing Organizations). Українська збірна здобула шість золотих, три срібні та чотири бронзових медалі.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту в офіційному Telegram-каналі, пише УНН.

Переможці та призери:

"Золото":

  • Антоніна Осецька (кік-лайт, 56 кг);
    • Олександр Семко (кік-лайт 75 кг);
      • Анна Чорнобривець (кік-лайт, 60 кг);
        • Руслан Дудка (К1, 60 кг);
          • Олександра Нечипоренко (фул-контакт, 48 кг);
            • Павло Кондратов (фул-контакт, 75 кг).

              "Срібло":

              • Сергій Лабатюк (фул-контакт, 71 кг);
                • Вікторія Боярченко (фул-контакт, 65 кг);
                  • Дмитро Ломага (кік-лайт, 74 кг).

                    "Бронза":

                    • Дарина Іванова (К1, 52 кг);
                      • Марія Бєлкіна (К1, 56 кг);
                        • Ярослава Обручкова (К1, 52 кг);
                          • Ілля Катричко (фул-контакт, 75 кг).

                            Нагадаємо

                            В 2023 році в Австрії проходив Кубок світу з кікбоксингу WAKO, де українська збірна здобула в загальному підрахунку 21 медаль: 6 золотих, 6 срібних, 9 бронзових. В змаганнях узяли участь 2 214 учасників із 236 клубів і збірних команд, які представляли 34 країни.

                            Лілія Подоляк

                            Лілія Подоляк

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