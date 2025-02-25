Українські кікбоксери вибороли 13 медалей на Кубку Європи в Болгарії

З 20 по 23 лютого в Пловдиві (Болгарія) пройшов Кубок Європи з кікбоксингу WAKO (World Association of Kickboxing Organizations). Українська збірна здобула шість золотих, три срібні та чотири бронзових медалі.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту в офіційному Telegram-каналі, пише УНН.

Переможці та призери:

"Золото":

Антоніна Осецька (кік-лайт, 56 кг);

Олександр Семко (кік-лайт 75 кг);

Анна Чорнобривець (кік-лайт, 60 кг);

Руслан Дудка (К1, 60 кг);

Олександра Нечипоренко (фул-контакт, 48 кг);

Павло Кондратов (фул-контакт, 75 кг).

"Срібло":

Сергій Лабатюк (фул-контакт, 71 кг);

Вікторія Боярченко (фул-контакт, 65 кг);

Дмитро Ломага (кік-лайт, 74 кг).

"Бронза":

Дарина Іванова (К1, 52 кг);

Марія Бєлкіна (К1, 56 кг);

Ярослава Обручкова (К1, 52 кг);

Ілля Катричко (фул-контакт, 75 кг).

Нагадаємо

В 2023 році в Австрії проходив Кубок світу з кікбоксингу WAKO, де українська збірна здобула в загальному підрахунку 21 медаль: 6 золотих, 6 срібних, 9 бронзових. В змаганнях узяли участь 2 214 учасників із 236 клубів і збірних команд, які представляли 34 країни.