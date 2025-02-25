Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии
Киев • УНН
Сборная Украины по кикбоксингу завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали на Кубке Европы WAKO в Пловдиве. Соревнования проходили с 20 по 23 февраля, украинцы показали высокие результаты в разных весовых категориях.
С 20 по 23 февраля в Пловдиве (Болгария) прошел Кубок Европы по кикбоксингу WAKO (World Association of Kickboxing Organizations). Украинская сборная завоевала шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовых медали.
Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта в официальном Telegram-канале, пишет УНН.
Победители и призеры:
«Золото":
- Антонина Осецкая (кик-лайт, 56 кг);
- Александр Семко (кик-лайт 75 кг);
- Анна Чернобривец (кик-лайт, 60 кг);
- Руслан Дудка (К1, 60 кг);
- Александра Нечипоренко (фул-контакт, 48 кг);
- Павел Кондратов (фул-контакт, 75 кг).
«Серебро":
- Сергей Лабатюк (фул-контакт, 71 кг);
- Виктория Боярченко (фул-контакт, 65 кг);
- Дмитрий Ломага (кик-лайт, 74 кг).
«Бронза":
- Дарья Иванова (К1, 52 кг);
- Мария Белкина (К1, 56 кг);
- Ярослава Обручкова (К1, 52 кг);
- Илья Катричко (фул-контакт, 75 кг).
Напомним,
В 2023 году в Австрии проходил Кубок мира по кикбоксингу WAKO, где украинская сборная получила в общем подсчете 21 медаль: 6 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых. В соревнованиях приняли участие 2 214 участников из 236 клубов и сборных команд, которые представляли 34 страны.