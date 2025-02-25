Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии

ukenru
Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
10:21 • 67226 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
10:03 • 81775 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 90844 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 94315 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта
25 февраля, 06:30 • 105663 просмотра

Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
25 февраля, 05:50 • 105469 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 127042 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 115187 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 110027 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 105933 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 110082 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

25 февраля, 03:29 • 113128 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

25 февраля, 03:55 • 112157 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 117420 просмотра
ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

07:49 • 103555 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 117420 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 178800 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 258101 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 261775 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 236354 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

12:49 • 4951 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

10:08 • 45236 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 72024 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 128950 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 144608 просмотра
Актуальное
Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии

Украинские кикбоксеры завоевали 13 медалей на Кубке Европы в Болгарии

Киев  •  УНН

 • 8020 просмотра

Read in English

Сборная Украины по кикбоксингу завоевала 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали на Кубке Европы WAKO в Пловдиве. Соревнования проходили с 20 по 23 февраля, украинцы показали высокие результаты в разных весовых категориях.

С 20 по 23 февраля в Пловдиве (Болгария) прошел Кубок Европы по кикбоксингу WAKO (World Association of Kickboxing Organizations). Украинская сборная завоевала шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовых медали.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта в официальном Telegram-канале, пишет УНН.

Победители и призеры:

«Золото":

  • Антонина Осецкая (кик-лайт, 56 кг);
  • Александр Семко (кик-лайт 75 кг);
  • Анна Чернобривец (кик-лайт, 60 кг);
  • Руслан Дудка (К1, 60 кг);
  • Александра Нечипоренко (фул-контакт, 48 кг);
  • Павел Кондратов (фул-контакт, 75 кг).

«Серебро":

  • Сергей Лабатюк (фул-контакт, 71 кг);
  • Виктория Боярченко (фул-контакт, 65 кг);
  • Дмитрий Ломага (кик-лайт, 74 кг).

«Бронза":

  • Дарья Иванова (К1, 52 кг);
  • Мария Белкина (К1, 56 кг);
  • Ярослава Обручкова (К1, 52 кг);
  • Илья Катричко (фул-контакт, 75 кг).

Напомним,

В 2023 году в Австрии проходил Кубок мира по кикбоксингу WAKO, где украинская сборная получила в общем подсчете 21 медаль: 6 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых. В соревнованиях приняли участие 2 214 участников из 236 клубов и сборных команд, которые представляли 34 страны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
avstriyaАвстрия
bolgariyaБолгария
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы