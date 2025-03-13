WBO обязала Усика провести следующий бой с Паркером
Киев • УНН
Александр Усик должен провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. WBO уже приняла соответствующее решение, предоставив боксерам 30 дней на переговоры.
Всемирная боксерская организация (WBO) постановила, что украинский боксер Александр Усик должен провести обязательную защиту титула с новозеландским боксером Джозефом Паркером.
Передает УНН со ссылкой на World Boxing Organization.
В WBO приняли решение, что чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен начать переговоры с Джозефом Паркером об обязательной защите титула.
33-летний Паркер сохранил свой временный титул WBO в феврале, победив нокаутом во втором раунде Мартина Баколе.
Сейчас у 38-летнего Усика и Паркера есть 30 дней, чтобы прийти к согласию, иначе WBO распорядится о том, чтобы начать процедуру предложения.
Также отметим, что Дэниел Дюбуа, британский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA, который также владеет поясом IBF в тяжелом весе, уже ведет переговоры о поединке с Усиком за бесспорный титул чемпиона в тяжелом весе.
Напомним
УНН передавал, что в феврале чемпион IBF Даниэль Дюбуа отказался от защиты титула против Джозефа Паркера из-за вирусной инфекции. Организаторы рассматривают на замену кандидатуры Околи, Аделие и Алиева.
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