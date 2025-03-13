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WBO обязала Усика провести следующий бой с Паркером

Киев • УНН

 • 14399 просмотра

Александр Усик должен провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. WBO уже приняла соответствующее решение, предоставив боксерам 30 дней на переговоры.

WBO обязала Усика провести следующий бой с Паркером

Всемирная боксерская организация (WBO) постановила, что украинский боксер Александр Усик должен провести обязательную защиту титула с новозеландским боксером Джозефом Паркером.

Передает УНН со ссылкой на World Boxing Organization.

В WBO приняли решение, что чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен начать переговоры с Джозефом Паркером об обязательной защите титула.

33-летний Паркер сохранил свой временный титул WBO в феврале, победив нокаутом во втором раунде Мартина Баколе.

Сейчас у 38-летнего Усика и Паркера есть 30 дней, чтобы прийти к согласию, иначе WBO распорядится о том, чтобы начать процедуру предложения.

Также отметим, что Дэниел Дюбуа, британский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA, который также владеет поясом IBF в тяжелом весе, уже ведет переговоры о поединке с Усиком за бесспорный титул чемпиона в тяжелом весе.

Напомним

УНН передавал, что в феврале чемпион IBF Даниэль Дюбуа отказался от защиты титула против Джозефа Паркера из-за вирусной инфекции. Организаторы рассматривают на замену кандидатуры Околи, Аделие и Алиева.

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