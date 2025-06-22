Многолетний промоутер Усика Александр Красюк прекратил сотрудничество с боксером
Киев • УНН
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк прекратил сотрудничество с чемпионом мира Александром Усиком после 12 лет "невероятного успеха". Красюк перечислил все достижения, которых они вместе добились, однако не объяснил причины своего решения.
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк прекратил сотрудничество с чемпионом мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО). Об этом он сообщил в Instagram, информирует УНН.
Детали
По словам Красюка, его сотрудничество с Усиком было "невероятным путешествием - 12 лет невероятного успеха".
Двое юных мечтателей встретились, чтобы изменить игру. В 2013 году я дал тебе слово - и сдержал его. Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что задумали. Но по милости Божьей мы выполнили невыполнимую миссию
Он перечислил вехи, которые "мы преодолели вместе":
- сентябрь 2016 – чемпион WBO в полутяжелом весе;
- январь 2018 – чемпион WBO и WBC в полутяжелом весе;
- июль 2018 – абсолютный чемпион1 в тяжелом весе;
- сентябрь 2021 года – чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе;
- май 2024 г. – абсолютный чемпион в супертяжелом весе.
Сбывшаяся мечта!!! Спасибо за все, через что мы прошли, и за честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона. Пусть Господь благословит тебя и направит твои дальнейшие шаги
В то же время он не объяснил причины своего решения покинуть команду Усика.
Напомним
Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.
Ранее Тайсон Фьюри заявил о завершении своей карьеры в боксе. Решение было принято после второго поражения от Александра Усика.
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