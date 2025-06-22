Многолетний промоутер Усика Александр Красюк прекратил сотрудничество с боксером

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк прекратил сотрудничество с чемпионом мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО). Об этом он сообщил в Instagram, информирует УНН.

Детали

По словам Красюка, его сотрудничество с Усиком было "невероятным путешествием - 12 лет невероятного успеха".

Двое юных мечтателей встретились, чтобы изменить игру. В 2013 году я дал тебе слово - и сдержал его. Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что задумали. Но по милости Божьей мы выполнили невыполнимую миссию - написал промоутер.

Он перечислил вехи, которые "мы преодолели вместе":

сентябрь 2016 – чемпион WBO в полутяжелом весе;

январь 2018 – чемпион WBO и WBC в полутяжелом весе;

июль 2018 – абсолютный чемпион1 в тяжелом весе;

сентябрь 2021 года – чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе;

май 2024 г. – абсолютный чемпион в супертяжелом весе.

Сбывшаяся мечта!!! Спасибо за все, через что мы прошли, и за честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона. Пусть Господь благословит тебя и направит твои дальнейшие шаги - добавил Красюк.

В то же время он не объяснил причины своего решения покинуть команду Усика.

Напомним

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.

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