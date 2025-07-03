Бой-реванш Усик – Дюбуа: кому букмекеры пророчат победу

Бой-реванш между украинским чемпионом по боксу Александром Усиком и его соперником Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Букмекеры уже начинают пророчить победу украинскому боксеру, пишет УНН со ссылкой на Queensberry Promotions.

Ставки букмекеров

После официального объявления объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа букмекеры оценили, чьей победой может завершиться этот поединок.

Усик является фаворитом этого поединка по мнению аналитиков. По их мнению, на победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,20. Выигрыш британца – 4,85. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 25,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Усика нокаутом – 1,80. Триумф Александра судейским решением – 2,55. Досрочная победа Дюбуа оценивается коэффициентом 8,50. Успех Даниэля по очкам – 12,00.

Не просто поединок

Стадион «Уэмбли» является самой престижной сценой для боксерских турниров в Великобритании. В связи с этим очередное выступление на нем Усика является большим событием в истории украинского бокса.

К тому же это важный сигнал для всего мира: несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, ракетные обстрелы, атаки дронов – украинский боксер удерживает центр внимания.

В случае победы в этом поединке, Усик получит следующие «бонусы»:

он подтвердит легитимность первой победы;

продемонстрирует выносливость после изнурительных боев с Фьюри;

осуществит финальную подготовку к объединению поясов.

Что известно о предстоящем поединке

Реванш Александра Усика, обладателя титулов в супертяжелом весе WBC, WBO, WBA и IBO (23-0, 14 КО) и чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) состоится 19 июля.

Вечер бокса стартует ориентировочно в 19 часов по киевскому времени. Главный кард начнется примерно в 20.30. Сначала планировалось, что его откроет поединок украинцев Андрея Новицкого и Владислава Сиренко. Но тренер Новицкого Анатолий Дудченко сообщил, что его подопечный серьезно травмировался во время спарринга и из-за чего был вынужден сняться с поединка против Сиренко.

По словам Анатолия, Андрей порвал крестообразные связки и ему понадобится около полугода на восстановление. Сиренко же проведет бой против британца Соломона Дакреса.

Следующим на ринг выйдет украинец Даниэль Лапин, который проведет бой с британцем Льюисом Эдмонсоном.

Точное время выхода Усика и Дюбуа на ринг и начало поединка будет объявлено позже. Можно предположить, что этого не произойдет раньше 23:45 по киевскому времени.

Вечер бокса завершится до 1.00 согласно регламенту «Уэмбли».

Дополнение

Команда Александра Усика подтвердила прекращение сотрудничества боксера с промоутером Александром Красюком, назвав это «естественным этапом». Это решение было «продуманным и бесконфликтным», несмотря на то, что Красюк присутствовал на пресс-конференции боя Усик – Дюбуа II.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик сделал заявление относительно возможного третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри.