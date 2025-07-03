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Бой-реванш Усик – Дюбуа: кому букмекеры пророчат победу

Киев • УНН

 • 101 просмотра

Бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Букмекеры прогнозируют победу украинскому боксеру с коэффициентом 1,20.

Бой-реванш Усик – Дюбуа: кому букмекеры пророчат победу

Бой-реванш между украинским чемпионом по боксу Александром Усиком и его соперником Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Букмекеры уже начинают пророчить победу украинскому боксеру, пишет УНН со ссылкой на Queensberry Promotions.

Ставки букмекеров

После официального объявления объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа букмекеры оценили, чьей победой может завершиться этот поединок.

Усик является фаворитом этого поединка по мнению аналитиков. По их мнению, на победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,20. Выигрыш британца – 4,85. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 25,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Усика нокаутом – 1,80. Триумф Александра судейским решением – 2,55. Досрочная победа Дюбуа оценивается коэффициентом 8,50. Успех Даниэля по очкам – 12,00.

Не просто поединок

Стадион «Уэмбли» является самой престижной сценой для боксерских турниров в Великобритании. В связи с этим очередное выступление на нем Усика является большим событием в истории украинского бокса.

К тому же это важный сигнал для всего мира: несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, ракетные обстрелы, атаки дронов – украинский боксер удерживает центр внимания.

В случае победы в этом поединке, Усик получит следующие «бонусы»:

  • он подтвердит легитимность первой победы;
    • продемонстрирует выносливость после изнурительных боев с Фьюри;
      • осуществит финальную подготовку к объединению поясов.

        Что известно о предстоящем поединке

        Реванш Александра Усика, обладателя титулов в супертяжелом весе WBC, WBO, WBA и IBO (23-0, 14 КО) и чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) состоится 19 июля.

        Вечер бокса стартует ориентировочно в 19 часов по киевскому времени. Главный кард начнется примерно в 20.30. Сначала планировалось, что его откроет поединок украинцев Андрея Новицкого и Владислава Сиренко. Но тренер Новицкого Анатолий Дудченко сообщил, что его подопечный серьезно травмировался во время спарринга и из-за чего был вынужден сняться с поединка против Сиренко.

        По словам Анатолия, Андрей порвал крестообразные связки и ему понадобится около полугода на восстановление. Сиренко же проведет бой против британца Соломона Дакреса.

        Следующим на ринг выйдет украинец Даниэль Лапин, который проведет бой с британцем Льюисом Эдмонсоном.

        Точное время выхода Усика и Дюбуа на ринг и начало поединка будет объявлено позже. Можно предположить, что этого не произойдет раньше 23:45 по киевскому времени.

        Вечер бокса завершится до 1.00 согласно регламенту «Уэмбли».

        Дополнение

        Команда Александра Усика подтвердила прекращение сотрудничества боксера с промоутером Александром Красюком, назвав это «естественным этапом». Это решение было «продуманным и бесконфликтным», несмотря на то, что Красюк присутствовал на пресс-конференции боя Усик – Дюбуа II.

        Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик сделал заявление относительно возможного третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        спортНовости Мира
        Украина
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