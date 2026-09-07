«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри призывает украинца Александра Усика провести третий поединок. Об этом он написал в Instagram, информирует УНН.

Детали

По словам британца, его бой с Энтони Джошуа окончательно отменён.

Похоже, Эй Джей снова обосрался. Через 11 лет он наконец снова обосрался. Теперь это может привести меня только к бою с Александром Усиком. Александр, ты знаешь, что он слаб духом. Он никогда не осмелился бы драться с Цыганским королём, в отличие от тебя, у которого хватило смелости сделать это дважды. Дважды. И ты знаешь, насколько это тяжело - отметил Фьюри.

Он напомнил, что в предыдущем поединке против Усика решение судей было в пользу украинца.

"Справедливо, поздравляю. Но давай сделаем это снова. Проведём реванш в ноябре. Теперь мяч на твоей стороне, Александр. Ты хочешь драться со мной в этом году, в 2026-м, или уже ставишь на этом точку? Дай мне знать, потому что я уже ищу нового соперника", - добавил британский боксёр.

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Контекст

В мае 2024 года Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, победив британца Тайсона Фьюри.

В декабре того же года Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжёлом весе.

В июле 2025 года стало известно, что бывший английский профессиональный боксёр Тайсон Фьюри может провести очередной бой против абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, украинского боксёра Александра Усика, 18 апреля 2026 года.

Однако уже в октябре Фьюри заявил, что не планирует возобновлять профессиональную карьеру, несмотря на слухи о возможном третьем бое с Александром Усиком. Он отметил, что здоровье и отсутствие финансовой мотивации являются ключевыми причинами его решения.

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