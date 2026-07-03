Усик может провести свой прощальный бой в США против Уайлдера

Украинский боксер Александр Усик, который на прошлой неделе отказался от своих поясов, может провести свой прощальный бой в США против Деонтея Уайлдера. Об этом пишет BBC Sport, передает УНН.

Боксер в тяжелом весе Александр Усик ведет переговоры с компанией Dana White's Zuffa Boxing относительно прощального поединка против Деонтея Уайлдера в Америке - пишет издание.

Как рассказал BBC Sport директор команды Усика Сергей Лапин: "Усик уже заявлял, что рассматривает Деонтея Уайлдера в качестве соперника для своего последнего боя. Это поединок со значительным потенциалом с точки зрения спорта, СМИ и международной арены".

Менеджер американца Уайлдера Шелли Финкель сказал BBC Sport: "Если Деонтею предложат бой с Усиком, он согласится".

Организатором поединка может выступить компания Zuffa Boxing, и Усик, возможно, присоединится к этому новому промоутерскому проекту на завершающем этапе своей карьеры.

Компания "Zuffa Boxing", возглавляемая президентом UFC Уайтом и финансируемая Саудовской Аравией, стремится бросить вызов устоявшейся модели промоушена в боксе, признавая собственных чемпионов вместо того, чтобы полагаться на традиционные пояса санкционирующих органов этого вида спорта.

Мы ведем прямые переговоры с "Zuffa Boxing" на самом высоком уровне. На данном этапе никаких соглашений подписано не было - добавил Лапин.

Дополнение

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик принял решение освободить все свои чемпионские пояса в супертяжелой весовой категории. Однако, по словам боксера, он не уходит из спорта.

Напомним

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верхувеном в поединке, который состоялся 24 мая в Египте. Бой завершился досрочно в конце 11 раунда.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что действующий чемпион организации в супертяжелом весе Александр Усик обязан провести защиту титула против Агита Кабаела, иначе рискует остаться без пояса.

Ранее Кабаел в соцсетях уже вызвал Усика на бой.

Пока Кабаел готовится к возможному будущему поединку, Усик проводит время, играя в компьютерные игры.

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел снова вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика. В Instagram боксер выложил видео с конем на ринге и призвал "pushing the horses".