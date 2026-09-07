Зеленский анонсировал встречи с партнёрами по совместной противобаллистической программе Freyja

$44.560.1751.790.15
ukenru
17:44 • 596 просмотра
Кабмин снова подал в Верховную Раду пакет законопроектов об отмене льгот на посылки стоимостью до 150 евро
15:49 • 14182 просмотра
Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд
Эксклюзив
14:51 • 17262 просмотра
Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог
13:47 • 16481 просмотра
Я не держусь за кресло — Кравченко прокомментировал, готов ли уйти с должности генпрокурора после обысков в ОГП
13:02 • 26262 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября
7 сентября, 08:53 • 23668 просмотра
Киев готовит резервы воды и продуктов на случай чрезвычайных ситуаций
7 сентября, 06:56 • 26043 просмотра
Украинцы могут получить почти 20 тысяч грн на отопление — кто имеет право на помощь и куда обращаться
7 сентября, 01:21 • 37599 просмотра
«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой
6 сентября, 23:12 • 38820 просмотра
Ночная атака дронами на Запорожье: загорелся торговый центрPhotoVideo
6 сентября, 22:05 • 22477 просмотра
Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.6м/с
57%
754мм
Популярные новости
Цены на нефть выросли более чем на $1 из-за эскалации конфликта между США и Ираном 7 сентября, 07:58 • 10251 просмотра
Каллас отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления дипломатов — Politico7 сентября, 09:51 • 16854 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса7 сентября, 11:15 • 27869 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-912:38 • 24784 просмотра
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура13:32 • 19765 просмотра
публикации
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура13:32 • 19777 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября13:02 • 26277 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-912:38 • 24796 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса7 сентября, 11:15 • 27881 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 62787 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 52812 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 50590 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 59755 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 77381 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 72481 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
The New York Times
Железный купол
DJI Mavic

Зеленский анонсировал встречи с партнёрами по совместной противобаллистической программе Freyja

Киев • УНН

 • 426 просмотра

В ближайшее время состоятся переговоры по противобаллистической программе Freyja.

Зеленский анонсировал встречи с партнёрами по совместной противобаллистической программе Freyja

Украина в ближайшее время проведёт встречи с представителями государств и оборонных компаний, привлечённых к разработке совместной противобаллистической программы Freyja. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко, передаёт УНН.

В ближайшее время состоятся встречи с партнёрами на уровне государств и компаний, которые привлечены к разработке совместной противобаллистической программы Freyja. Также работаем над развитием наших дополнительных дипстрайковых возможностей 

- отметил Президент.

По его словам, по итогам соответствующей работы планирую вынести этот вопрос на рассмотрение Ставки. 

Зеленский подчеркнул, что Клименко обеспечивает контроль за выполнением решений.

Важно, чтобы наши предыдущие решения по противодействию российским ударным дронам и ускорению соответствующих производственных процессов сработали на 100 процентов. Благодарен всем разработчикам и производителям за профессиональный подход 

- сообщил Президент.

Он также добавил, что отдельно Игорь Клименко доложил об изменениях в работе аппарата СНБО, привлечении необходимых ресурсов и кадровых вопросах.

Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-907.09.26, 15:38 • 24796 просмотров

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской противобаллистической системы, первый трек Противобаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.

Напомним

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявлял, что реализация противобаллистического проекта FREYJA является безусловным приоритетом для Украины, поскольку система будет защищать от баллистических угроз не только украинское, но и европейское небо.

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина