Зеленский анонсировал встречи с партнёрами по совместной противобаллистической программе Freyja

Украина в ближайшее время проведёт встречи с представителями государств и оборонных компаний, привлечённых к разработке совместной противобаллистической программы Freyja. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко, передаёт УНН.

В ближайшее время состоятся встречи с партнёрами на уровне государств и компаний, которые привлечены к разработке совместной противобаллистической программы Freyja. Также работаем над развитием наших дополнительных дипстрайковых возможностей - отметил Президент.

По его словам, по итогам соответствующей работы планирую вынести этот вопрос на рассмотрение Ставки.

Зеленский подчеркнул, что Клименко обеспечивает контроль за выполнением решений.

Важно, чтобы наши предыдущие решения по противодействию российским ударным дронам и ускорению соответствующих производственных процессов сработали на 100 процентов. Благодарен всем разработчикам и производителям за профессиональный подход - сообщил Президент.

Он также добавил, что отдельно Игорь Клименко доложил об изменениях в работе аппарата СНБО, привлечении необходимых ресурсов и кадровых вопросах.

Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-9

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской противобаллистической системы, первый трек Противобаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.

Напомним

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявлял, что реализация противобаллистического проекта FREYJA является безусловным приоритетом для Украины, поскольку система будет защищать от баллистических угроз не только украинское, но и европейское небо.