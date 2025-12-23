Унікальний човен фараона Хуфу збирають у Великому Єгипетському музеї
Київ • УНН
У Великому Єгипетському музеї розпочали збирання 42-метрового човна з кедрового дерева, що належав царю Хуфу, який правив понад 4500 років тому. Проєкт триватиме близько чотирьох років і складається з 1650 дерев'яних деталей.
У вівторок у виставковому залі Великого Єгипетського музею було представлено човен, що належав єгипетському фараону, який у режимі реального часу збирався заново, передає УНН із посиланням на АР.
Деталі
Човен з кедрового дерева, один із двох знайдених човнів, що належали царю Хуфу, почав збиратися у вівторок вранці під наглядом десятків відвідувачів.
За словами Ісси Зейдана, керівника реставраційного відділу Великого Єгипетського музею, складання 42-метрового судна, яке стоїть поряд зі своїм вже зібраним двійником, виставленим на загальний огляд, триватиме близько чотирьох років. Човен складається із 1650 дерев'яних деталей.
Цар Хуфу правив Стародавнім Єгиптом понад 4500 років тому і збудував Велику піраміду Гізи.
"Сьогодні ви є свідками одного з найважливіших реставраційних проектів XXI століття", - сказав міністр туризму та старожитностей Шериф Фатхі, який був присутній на заході.
Новий Єгипетський музей обмежує доступ через надмірний ажіотаж: з квитками буде непросто 17.11.25, 15:12 • 5597 переглядiв
Додамо
Музей вартістю 1 мільярд доларів, також відомий як GEM, був названий найбільшим у світі, коли його урочисто відкрили минулого місяця. У ньому зберігається майже 50 000 артефактів, включаючи колекцію скарбів із гробниці знаменитого царя Тутанхамона, виявленої 1922 року. Очікується, що музей, розташований неподалік пірамід на околиці Каїра, збільшить доходи Єгипту від туризму та допоможе зміцнити його ослаблену економіку.
Човен був одним із двох, виявлених у 1954 році, навпроти південної сторони Великої піраміди. Розкопки її дерев'яних частин розпочалися у 2014 році, згідно з веб-сайтом музею.
Точне призначення човнів залишається незрозумілим, але експерти вважають, що вони або використовувалися для перевезення тіла царя Хуфу під час його похорону, або призначалися для його потойбіччя з богом сонця Ра, згідно з інформацією музею.
Археологи знайшли біля узбережжя Олександрії стародавній прогулянковий корабель часів Давнього Єгипту08.12.25, 17:18 • 4734 перегляди