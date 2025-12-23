Унікальний човен фараона Хуфу збирають у Великому Єгипетському музеї

$42.150.10
15:52 • 2942 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 5244 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 10785 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 20417 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 18133 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 23723 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15330 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16804 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22356 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37981 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Популярнi новини
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10
путіну не цікаві компроміси, поступки з боку України його не зупинять - ексочільник Держдепу США Блінкен23 грудня, 09:33
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
15:15 • 10792 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 8474 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 20423 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 23730 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:35 • 86417 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59
Унікальний човен фараона Хуфу збирають у Великому Єгипетському музеї

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Великому Єгипетському музеї розпочали збирання 42-метрового човна з кедрового дерева, що належав царю Хуфу, який правив понад 4500 років тому. Проєкт триватиме близько чотирьох років і складається з 1650 дерев'яних деталей.

Унікальний човен фараона Хуфу збирають у Великому Єгипетському музеї

У вівторок у виставковому залі Великого Єгипетського музею було представлено човен, що належав єгипетському фараону, який у режимі реального часу збирався заново, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Човен з кедрового дерева, один із двох знайдених човнів, що належали царю Хуфу, почав збиратися у вівторок вранці під наглядом десятків відвідувачів.

За словами Ісси Зейдана, керівника реставраційного відділу Великого Єгипетського музею, складання 42-метрового судна, яке стоїть поряд зі своїм вже зібраним двійником, виставленим на загальний огляд, триватиме близько чотирьох років. Човен складається із 1650 дерев'яних деталей.

Цар Хуфу правив Стародавнім Єгиптом понад 4500 років тому і збудував Велику піраміду Гізи.

"Сьогодні ви є свідками одного з найважливіших реставраційних проектів XXI століття", - сказав міністр туризму та старожитностей Шериф Фатхі, який був присутній на заході.

Новий Єгипетський музей обмежує доступ через надмірний ажіотаж: з квитками буде непросто 17.11.25, 15:12 • 5597 переглядiв

Додамо

Музей вартістю 1 мільярд доларів, також відомий як GEM, був названий найбільшим у світі, коли його урочисто відкрили минулого місяця. У ньому зберігається майже 50 000 артефактів, включаючи колекцію скарбів із гробниці знаменитого царя Тутанхамона, виявленої 1922 року. Очікується, що музей, розташований неподалік пірамід на околиці Каїра, збільшить доходи Єгипту від туризму та допоможе зміцнити його ослаблену економіку.

Човен був одним із двох, виявлених у 1954 році, навпроти південної сторони Великої піраміди. Розкопки її дерев'яних частин розпочалися у 2014 році, згідно з веб-сайтом музею.

Точне призначення човнів залишається незрозумілим, але експерти вважають, що вони або використовувалися для перевезення тіла царя Хуфу під час його похорону, або призначалися для його потойбіччя з богом сонця Ра, згідно з інформацією музею.

Археологи знайшли біля узбережжя Олександрії стародавній прогулянковий корабель часів Давнього Єгипту08.12.25, 17:18 • 4734 перегляди

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу