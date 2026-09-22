В Турции идентифицировали фрагмент древнейшего мирного договора

Министерство культуры и туризма Турции объявило о недавней идентификации фрагмента клинописного текста, который соответствует статьям 12–20 одного из первых мирных договоров в истории. Речь идет о Египетско-хеттском мирном договоре, также известном как Кадешский договор. Об этом сообщает Popular Science, передает УНН.

Детали

Примерно в 1259 году до н. э., после двух столетий периодических боев за Кадеш, египетский фараон Рамсес II и хеттский царь Хаттусили III заключили соглашение, ставшее самым древним известным провозглашением мира в истории человечества.

Соглашение было подписано примерно через 15 лет после битвы при Кадеше.

Археологи тщательно задокументировали фрагменты договора, сохранившиеся на аккадских клинописных табличках и в иероглифах на стенах египетских храмов, однако недавно обнаруженная часть, найденная на территории современной Турции, несет в себе значимое послание даже спустя 3 200 лет после ее написания - говорится в публикации.

Также в издании напомнили, что первые фрагменты Кадешского договора были обнаружены во время раскопок в начале XX века, а копии этого документа в 2001 году даже были включены в Реестр "Память мира" ЮНЕСКО.

Это наследие, сохранившееся от тысячелетий назад до наших дней, напоминает нам о нашей ответственности за защиту человеческой жизни и достоинства. Мы желаем вам будущего, в котором все люди, особенно наши палестинские братья, будут жить в безопасности, мире и спокойствии - написал министр культуры Мехмет Нури Эрсой в публикации в социальных сетях.

Напомним

В Египте археологи обнаружили неповрежденную гробницу чиновника Сехентио-Птаха с ритуальными предметами.