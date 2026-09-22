Зняття санкцій ЄС з Усманова та Фрідмана заблокувала Латвія - переговори тривають

Латвія заявила, що не може прийняти запропоновану угоду, яка б скасувала санкції ЄС проти пов'язаних з росією мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в обмін на збереження санкцій проти тисяч інших осіб та підприємств. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Контекст

Згідно з пропозицією, санкції проти Усманова та Фрідмана будуть скасовані, але санкції проти приблизно 3000 інших пов'язаних з росією осіб та організацій будуть продовжені на три роки.

Термін дії всіх санкцій, що складаються із заморожування активів та заборони на поїздки, запроваджених через війну росії в Україні, закінчується опівночі у вівторок, 22 вересня, якщо 27 країн-членів Європейського Союзу не ухвалять одноголосного рішення про їх поновлення.

Латвія блокує

Продовження санкцій на 36 місяців було б правильним кроком. Однак ціною за це не повинно бути просто викреслення обох осіб з санкційного списку санкцій. Латвія не може прийняти таку пропозицію - написав прем’єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс у X пізно ввечері в понеділок, 21 вересня.

Позиція Франції і Люксембургу

Франція, як пише видання, "на подив і гнів багатьох своїх партнерів по ЄС та України", цього місяця приєдналася до Словаччини, наполягаючи на знятті санкцій з російсько-узбекистанського бізнесмена Усманова. Потім Люксембург, за словами дипломатів, вимагав такого ж ставлення до Фрідмана, росіянина.

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Франція зробила цей крок після того, як зазнала тиску з боку Азербайджану, на тлі того, як країна затримала щонайменше двох громадян Франції, повідомили минулого тижня Reuters троє європейських дипломатів. Високопоставлений азербайджанський дипломат у п’ятницю спростував ці твердження.

Обидва чоловіки оскаржили справи проти них і вжили правових заходів, щоб спробувати зняти санкції.

Фрідман вимагає від Люксембургу 16 мільярдів доларів у справі, яка перейшла до арбітражу. Дипломати ЄС заявили, що Люксембург стверджує, що його аргументи на користь збереження санкцій ЄС проти Фрідмана можуть бути послаблені, якщо санкції будуть скасовані проти Усманова.

Кулбергс заявив, що у вівторок, 22 вересня, скличе екстрене засідання кабінету міністрів для обговорення цього питання. Він сказав, що Латвія співпрацюватиме з Брюсселем та Парижем, "щоб знайти рішення, яке відповідає інтересам Латвії".

Переговори тривають

Посли країн-членів ЄС мали відновити переговори, щоб спробувати вирішити цю проблему, у вівторок, 22 вересня, вранці, повідомили дипломати.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив 22 вересня у X, що посли ЄС знову зустрілися сьогодні вранці.

"Розпочато ще одну письмову процедуру з дедлайном о 14:00. Досі актуально, що Усманов та Фрідман будуть вилучені зі списку і 36-місячне продовження", - вказав Йозвяк.

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