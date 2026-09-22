Снятие санкций ЕС с Усманова и Фридмана заблокировала Латвия - переговоры продолжаются

Латвия заявила, что не может принять предложенное соглашение, которое отменило бы санкции ЕС против связанных с россией миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на сохранение санкций против тысяч других лиц и предприятий. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Контекст

Согласно предложению, санкции против Усманова и Фридмана будут отменены, но санкции примерно против 3000 других связанных с россией лиц и организаций будут продлены на три года.

Срок действия всех санкций, состоящих из замораживания активов и запрета на поездки, введённых из-за войны россии в Украине, истекает в полночь во вторник, 22 сентября, если 27 стран — членов Европейского Союза не примут единогласного решения об их продлении.

Латвия блокирует

Продление санкций на 36 месяцев было бы правильным шагом. Однако ценой этого не должно быть простое исключение обоих лиц из санкционного списка. Латвия не может принять такое предложение - написал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в X поздно вечером в понедельник, 21 сентября.

Позиция Франции и Люксембурга

Франция, как пишет издание, "к удивлению и гневу многих своих партнёров по ЕС и Украины", в этом месяце присоединилась к Словакии, настаивая на снятии санкций с российско-узбекского бизнесмена Усманова. Затем Люксембург, по словам дипломатов, потребовал такого же отношения к Фридману, россиянину.

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Франция пошла на этот шаг после того, как подверглась давлению со стороны Азербайджана на фоне задержания этой страной по меньшей мере двух граждан Франции, сообщили на прошлой неделе Reuters трое европейских дипломатов. Высокопоставленный азербайджанский дипломат в пятницу опроверг эти утверждения.

Оба мужчины оспорили выдвинутые против них обвинения и предприняли юридические шаги, чтобы попытаться добиться снятия санкций.

Фридман требует от Люксембурга 16 миллиардов долларов по делу, которое перешло в арбитраж. Дипломаты ЕС заявили, что Люксембург утверждает: его аргументы в пользу сохранения санкций ЕС против Фридмана могут быть ослаблены, если санкции против Усманова будут отменены.

Кулбергс заявил, что во вторник, 22 сентября, созовёт экстренное заседание кабинета министров для обсуждения этого вопроса. Он сказал, что Латвия будет сотрудничать с Брюсселем и Парижем, "чтобы найти решение, соответствующее интересам Латвии".

Переговоры продолжаются

Послы стран — членов ЕС должны были возобновить переговоры, чтобы попытаться решить эту проблему, во вторник, 22 сентября, утром, сообщили дипломаты.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил 22 сентября в X, что послы ЕС снова встретились сегодня утром.

"Запущена ещё одна письменная процедура с дедлайном в 14:00. По-прежнему актуально, что Усманов и Фридман будут исключены из списка, а продление составит 36 месяцев", — указал Йозвяк.

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