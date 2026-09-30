росія здійснила наймасованішу атаку на енергетику України від зими - Корецький
Київ • УНН
росія атакувала енергетичну інфраструктуру та інші цивільні об’єкти в 11 регіонах України. Уряд очікує оцінки пошкоджень і строків відновлення.
росіяни перейшли до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
Деталі
Як зазначив очільник Кабміну, починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.
У результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування. Чекаю детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення. Загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів країни. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці
Голова уряду додав, що у багатьох регіонах зберігається загроза повторних ударів.
Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики у Києві та області - Зеленський 30.09.26, 11:44 • 14629 переглядiв