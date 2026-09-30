россия совершила самую массированную атаку на энергетику Украины с зимы - Корецкий
Киев • УНН
россия атаковала энергетическую инфраструктуру и другие гражданские объекты в 11 регионах Украины. Правительство ожидает оценки повреждений и сроков восстановления.
россияне перешли к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
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Как отметил глава Кабмина, начиная с лета фактически не было ни дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но настолько массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.
В результате ночной атаки есть повреждения и разрушения. Жду подробный доклад о состоянии оборудования и сроках восстановления. В целом со вчерашнего вечера под ударом находились 11 регионов страны. Помимо энергетики, враг снова бил по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге
Глава правительства добавил, что во многих регионах сохраняется угроза повторных ударов.
Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — Зеленский30.09.26, 11:44 • 18637 просмотров