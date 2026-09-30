россия совершила самую массированную атаку на энергетику Украины с зимы - Корецкий

$44.860.0550.930.05
ukenru
12:30 • 10018 просмотра
Инцидент с Flydubai: украинский и российский пилоты всё же находились на борту и помогли посадить самолёт — СМИ
10:07 • 15264 просмотра
Инцидент на борту Flydubai: СМИ узнали, что один пилот имеет оманское происхождение, другой - эмиратскоеVideo
08:44 • 18629 просмотра
Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — ЗеленскийVideo
07:45 • 17875 просмотра
Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики
Эксклюзив
30 сентября, 06:35 • 34408 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
30 сентября, 05:16 • 21190 просмотра
рф атаковала Украину «Цирконами» и баллистикой — обезврежены пять ракет и 155 из 188 дронов
30 сентября, 02:27 • 32777 просмотра
Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ
30 сентября, 01:26 • 33971 просмотра
Ночная атака на Киев: двое раненых, вспыхнули пожары
30 сентября, 00:27 • 25287 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением
29 сентября, 22:52 • 24647 просмотра
Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
50%
758мм
Популярные новости
В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, пострадали четверо30 сентября, 04:02 • 17803 просмотра
В детсадах рф хотят заменить изучение букв и цифр «моральными ориентирами» — ЦПД30 сентября, 04:31 • 12681 просмотра
ВСУ ликвидировали почти полторы тысячи оккупантов за сутки30 сентября, 04:44 • 10677 просмотра
Во время рейса подрались пилоты украинского и российского происхождения — что известно об инциденте на борту Flydubai Video09:17 • 16772 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo12:46 • 4992 просмотра
публикации
Генераторы, скважины и мобильные котельные: как больницы Киева готовятся к зиме13:07 • 2222 просмотра
Fire Point использует данные об ударах российскими «Искандерами» и ракетами из КНДР при разработке FreyjaVideo12:46 • 5764 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
Эксклюзив
30 сентября, 06:35 • 34383 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 57131 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы29 сентября, 16:13 • 61163 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Саудовская Аравия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 38483 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 44370 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 47595 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 54931 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 56420 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
Хранитель
Техника
Ланцет (барражирующий боеприпас)

россия совершила самую массированную атаку на энергетику Украины с зимы - Корецкий

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

россия атаковала энергетическую инфраструктуру и другие гражданские объекты в 11 регионах Украины. Правительство ожидает оценки повреждений и сроков восстановления.

россия совершила самую массированную атаку на энергетику Украины с зимы - Корецкий

россияне перешли к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Подробности

Как отметил глава Кабмина, начиная с лета фактически не было ни дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но настолько массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

В результате ночной атаки есть повреждения и разрушения. Жду подробный доклад о состоянии оборудования и сроках восстановления. В целом со вчерашнего вечера под ударом находились 11 регионов страны. Помимо энергетики, враг снова бил по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге

- говорится в сообщении Корецкого.

Глава правительства добавил, что во многих регионах сохраняется угроза повторных ударов.

Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — Зеленский30.09.26, 11:44 • 18637 просмотров

Евгений Устименко

Война в Украине
Взрывы
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина