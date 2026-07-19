Во Львове открыли пространство памяти Ирины Фарион во вторую годовщину убийства
Киев • УНН
Во Львове на улице Масарика открыли пространство памяти Ирины Фарион с медной стелой и её высказываниями. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что это не памятник, а пространство для чтения и исследования.
Во Львове во вторую годовщину убийства Ирины Фарион во дворе на улице Масарика открыли пространство её памяти. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передаёт УНН.
Сегодня, во вторую годовщину убийства Ирины Фарион, во дворе на улице Масарика открыли пространство её памяти. В центре — медная стела, немного выше человеческого роста. На четырёх её гранях вырезаны слова, с которыми связана жизнь Ирины Дмитриевны: язык, воля, нация, сила. Сквозь них виден камень с двадцатью её высказываниями
По его словам, это не памятник, у которого раз в год оставляют цветы. Его нужно читать, исследовать и каждый раз открывать по-новому. Медь и камень будут меняться под воздействием времени и света. Слова останутся.
Львов помнит. Светлая память
Дополнение
19 июля 2024 года неизвестный нападавший стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.
Через шесть дней в Днепре был задержан 18-летний мужчина по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Фарион.
Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что ему не предлагали пройти полиграф. Он добавил, что готов давать показания в суде.
Дочь Ирины Фарион, София Семчишин, подала иск о возмещении морального вреда на 15 млн грн против Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве языковеда. Заявленная сумма, в случае получения, будет передана украинским военным на закупку дронов.