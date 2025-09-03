Донька Фаріон подала позов проти Зінченка на 15 млн грн за моральну шкоду
Київ • УНН
Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, подала позов про відшкодування моральної шкоди на 15 млн грн проти В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці. Заявлена сума, у разі отримання, буде передана українським військовим на закупівлю дронів.
Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин подала позов проти обвинуваченого у вбивстві мовознавці В’ячеслава Зінченка щодо компенсації моральної шкоди у розмірі 15 млн грн, передає УНН.
Деталі
Під час судового засідання Софія Семчишин заявила, що в разі отримання 15 млн грн, їх буде передано українським військовим для закупівлі дронів.
Завдано не тільки мені моральної шкоди, але й дітям. Вони втратили бабусю, яку любили…Моральний стан моїх дітей…Їм теж завдано шкоди. Я подала позов щодо відшкодування моральної шкоди
Справу про вбивство Фаріон доповнили новими доказами: портретна експертиза підтвердила підозрюваного на фото02.04.25, 15:40 • 17166 переглядiв
Доповнення
19 липня 2024 року невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Вона померла в лікарні.
25 липня того ж року у Дніпрі затримали 18-річного Вячеслава Зінченка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили йому про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.
Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.