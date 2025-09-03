$41.360.01
Ексклюзив
12:08 • 3992 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 13700 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 13177 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 17315 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 17601 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 20785 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 32990 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 31069 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 86136 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105633 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Донька Фаріон подала позов проти Зінченка на 15 млн грн за моральну шкоду

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

Донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин, подала позов про відшкодування моральної шкоди на 15 млн грн проти В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці. Заявлена сума, у разі отримання, буде передана українським військовим на закупівлю дронів.

Донька Фаріон подала позов проти Зінченка на 15 млн грн за моральну шкоду

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин подала позов проти обвинуваченого у вбивстві мовознавці В’ячеслава Зінченка щодо компенсації моральної шкоди у розмірі 15 млн грн, передає УНН.

Деталі

Під час судового засідання Софія Семчишин заявила, що в разі отримання 15 млн грн, їх буде передано українським військовим для закупівлі дронів.

Завдано не тільки мені моральної шкоди, але й дітям. Вони втратили бабусю, яку любили…Моральний стан моїх дітей…Їм теж завдано шкоди. Я подала позов щодо відшкодування моральної шкоди 

- сказала Семчишин.

Справу про вбивство Фаріон доповнили новими доказами: портретна експертиза підтвердила підозрюваного на фото02.04.25, 15:40 • 17166 переглядiв

Доповнення

19 липня 2024 року невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Вона померла в лікарні.  

25 липня того ж року у Дніпрі затримали 18-річного Вячеслава Зінченка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили йому про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.

Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.

Анна Мурашко

