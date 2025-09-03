Дочь Фарион подала иск против Зинченко на 15 млн грн за моральный ущерб
Дочь Ирины Фарион, София Семчишин, подала иск о возмещении морального ущерба на 15 млн грн против Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве языковеда. Заявленная сумма, в случае получения, будет передана украинским военным на закупку дронов.
Детали
Во время судебного заседания София Семчишин заявила, что в случае получения 15 млн грн, они будут переданы украинским военным для закупки дронов.
Нанесен не только мне моральный вред, но и детям. Они потеряли бабушку, которую любили… Моральное состояние моих детей… Им тоже нанесен вред. Я подала иск о возмещении морального вреда
Дополнение
19 июля 2024 года неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Она умерла в больнице.
25 июля того же года в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили ему о подозрении в убийстве Ирины Фарион.
Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.