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Дело об убийстве Фарион дополнили новыми доказательствами: портретная экспертиза подтвердила подозреваемого на фото

Киев • УНН

 • 16248 просмотра

Портретная экспертиза подтвердила присутствие подозреваемого на фото с места убийства Ирины Фарион.

Дело об убийстве Фарион дополнили новыми доказательствами: портретная экспертиза подтвердила подозреваемого на фото

Во время судебного заседания по делу убийства языковеда Ирины Фарион просмотрели видео и фото доказательства, на которых по результатам портретной экспертизы подтвердили присутствие подозреваемого Вячеслава Зинченко на месте убийства, передает УНН.

Детали 

В Шевченковском районном суде Львова сегодня, 2 апреля, началось очередное заседание по делу убийства Ирины Фарион.

Во время заседания были продемонстрированы видеозаписи с камер наблюдения, расположенных рядом с местом преступления. На одном из видео было видно, как подозреваемый сидит на скамейке. Впрочем, после просмотра видео, сам Зинченко отметил, что подозреваемый сидел на стуле, а не на скамейке, согласно показаниям некоторых свидетелей.

По информации, на заседании выступил тайный свидетель, который рассказал, где видел подозреваемого в убийстве Фарион впервые.

Также, рассматривалось несколько фото от свидетелей, которые в разные дни видели Зинченко. По ним его опознали по нескольким элементам: панаме черного цвета и солнцезащитным очкам с белой оправой. 

"… по этой фотографии была в дальнейшем сделана портретоведческая экспертиза, которая подтвердила, что это одно и то же лицо", - отметил прокурор.

Кроме того, еще одним подтверждением того, что на фото именно Зинченко стало то, что продавец, который продал ему эти очки, подтвердил их покупку. Свидетель показал фото переписки с подозреваемым. 

Во время заседания адвокат Зинченко еще отметил, что его подзащитному угрожают в социальных сетях. А также, ему сменили сокамерников, поэтому адвокат требует усилить безопасность подозреваемого и разместить его в одиночной камере.

Дополнение

19 июля прошлого года неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.

Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.

10 марта должно было состояться заседание, на котором в суде должны были продолжить изучать видеоматериалы по делу. Впрочем, его перенесли из-за технических проблем, его перенесли на 13 марта.

26 марта Зинченко заявил, что не проходил тест на полиграф, поскольку ему этого не предлагали. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
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