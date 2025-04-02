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Справу про вбивство Фаріон доповнили новими доказами: портретна експертиза підтвердила підозрюваного на фото

Київ • УНН

 • 16247 перегляди

Портретна експертиза підтвердила присутність підозрюваного на фото з місця вбивства Ірини Фаріон.

Справу про вбивство Фаріон доповнили новими доказами: портретна експертиза підтвердила підозрюваного на фото

Під час судового засідання по справі вбивства мовознавці Ірини Фаріон проглянули відео та фото докази, на яких за результатами портретної експертизи підтвердили присутність підозрюваного Вʼячеслава Зінченка на місці вбивства, передає УНН.

Деталі 

У Шевченківському районному суді Львова сьогодні, 2 квітня, розпочалося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон.

Під час засідання було продемонстровано відеозаписи з камер спостереження, що розташовуються поруч з місцем злочину. На одному з відео було видно, як підозрюваний сидить на лавці. Втім, після перегляду відео, сам Зінченко зазначив, що підозрюваний сидів на стільці, а не на лавці, згідно зі свідченнями деяких свідків.

За інформацією, на засіданні виступив таємний свідок, який розповів, де бачив підозрюваного у вбивстві Фаріон вперше.

Також , розглядалося кілька фото від свідків, які у різні дні бачили Зінченка. По них його розпізнали за кількома елементами: панамі чорного кольору та сонцезахисних окулярах з білою оправою. 

"… по цій фотографії була в подальшому зроблена портретознавча експертиза, яка підтвердила, що це одна й та сама особа", - зазначив прокурор.

Крім того, ще одним підтвердженням того, що на фото саме Зінченко стало те, що продавець, який продав йому ці окуляри, підтвердив їх купівлю. Свідок показав фото переписки з підозрюваним. 

Під час засідання адвокат Зінченка ще зазначив, що його підзахисному погрожують в соціальних мережах. А також, йому змінили співкамерників, тож адвокат вимагає посилити безпеку підозрюваного та розмістити його в одиночній камері.

Доповнення

19 липня минулого року невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.

Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.

10 березня мало відбутися засідання, на якому в суді мали продовжити вивчати відеоматеріали у справі. Втім його перенесли через технічні проблеми його перенесли на 13 березня.

26 березня Зінченко заявив, що не проходив тест на поліграф, оскільки йому цього не пропонували. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
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