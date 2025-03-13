Обвинувачений у справі Ірини Фаріон не проходив поліграф: "Мені ніхто не пропонував"
Київ • УНН
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що йому не пропонували пройти поліграф. Наступне засідання у справі відбудеться 26 березня 2025 року.
Обвинувачений у справі вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що не проходив тест на поліграф, оскільки йому цього не пропонували. Про це він повідомив журналістам під час технічної перерви в судовому засіданні, передає УНН.
Деталі
"Ні, я не відмовився. Мені ніхто не пропонував",- відповів на питання журналістів Зінченко.
На запитання, чи хотів би він пройти поліграф, обвинувачений відповів, що це вже неможливо через завершення досудового розслідування. Також він додав, що готовий давати свідчення в суді.
Повідомляється, що наступне засідання відбудеться 26 березня 2025 року.
Доповнення
19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.
25 липня у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.
Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.
10 березня мало відбутися засідання, на якому в суді мали продовжити вивчати відеоматеріали у справі. Втім його перенесли через технічні проблеми його перенесли на 13 березня.