Суд оголосив перерву у засіданні щодо вбивства Фаріон до 13 березня
Київ • УНН
Шевченківський суд Львова оголосив перерву до 13 березня у справі про вбивство Ірини Фаріон через проблеми з відеоматеріалами. Підозрюваному 18-річному Вячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.
Шевченківський районний суд Львова оголосив перерву до 13 березня у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон на 13 березня. Про це журналісту УНН повідомив суддя Петро Невойт.
"Перерва до 13 березня 10:30", - сказав суддя.
Суспільне повідомляє, що сьогодні в суді мали продовжити вивчати відеоматеріали у справі, але через технічні проблеми не змогли їх дослідити.
"Технології комп'ютерні щось там наробили й наразі не відкривається флешка, тому в разі неможливості сьогодні продовжити розгляд справи, а саме продовження відео огляду місця події, на жаль, іншого варіанту як оголосити перерву до 13 числа, так в нас заплановано, немає", — сказав суддя Невойт.
Доповнення
19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.
25 липня у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.
Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.
13 лютого відбулося судове засідання, на якому прокурор та адвокати отримали завдання на суді розпочати з письмових доказів.