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Суд объявил перерыв в заседании по делу об убийстве Фарион до 13 марта

Киев • УНН

 • 13843 просмотра

Шевченковский суд Львова объявил перерыв до 13 марта в деле об убийстве Ирины Фарион из-за проблем с видеоматериалами. Подозреваемому 18-летнему Вячеславу Зинченко грозит пожизненное заключение.

Суд объявил перерыв в заседании по делу об убийстве Фарион до 13 марта

Шевченковский районный суд Львова объявил перерыв до 13 марта в деле об убийстве украинской языковедки Ирины Фарион на 13 марта. Об этом журналисту УНН сообщил судья Петр Невойт.

"Перерыв до 13 марта 10:30", - сказал судья.

Суспільне сообщает, что сегодня в суде должны были продолжить изучать видеоматериалы по делу, но из-за технических проблем не смогли их исследовать.

"Компьютерные технологии что-то там натворили, и в данный момент флешка не открывается, поэтому в случае невозможности сегодня продолжить рассмотрение дела, а именно продолжение видеообзора места происшествия, к сожалению, другого варианта, кроме как объявить перерыв до 13 числа, как у нас запланировано, нет", — сказал судья Невойт.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион скончалась.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.

Позже правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением ею общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.

13 февраля состоялось судебное заседание, на котором прокурор и адвокаты получили задание в суде начать с письменных доказательств.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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