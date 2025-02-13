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Справа про вбивство Фаріон: суд призначив наступне засідання на 26 лютого

Справа про вбивство Фаріон: суд призначив наступне засідання на 26 лютого

Київ • УНН

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У Шевченківському райсуді Львова відбулось засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Наступні засідання призначені на 26 лютого, 10 та 13 березня.

У Шевченківському райсуді Львова у четвер, 13 лютого, пройшло засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений не визнав провину, а наступне засідання призначили на 26 лютого, про що стало відомо з трансляції із судового засідання, пише УНН.

Деталі

Адвокат родини Ірини Фаріон Наталія Романик сказала про спробу адвокатів Зінченка затягнути справу. Також вона б хотіла, щоб обвинувачений пояснив, що він робив у Львові та розказав про своє алібі.

Прокурор та адвокати отримали завдання на суді розпочати з письмових доказів.

"Розпочати з письмових доказів, допитати потерпілих, свідків, речові докази, далі - докази, які будуть заявлені стороною захисту…", - заявив суддя.

Наступне засідання, на якому досліджуватимуть докази, призначено на 26 лютого - початок об 11:00.

Далі судові засідання призначені на 10 березня о 10:30 та 13 березня о 10:30.

Доповнення

19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.

Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Кримінал та НП
iryna-farionІрина Фаріон
lvivЛьвів

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