Справа про вбивство Фаріон: суд призначив наступне засідання на 26 лютого
Київ • УНН
У Шевченківському райсуді Львова відбулось засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Наступні засідання призначені на 26 лютого, 10 та 13 березня.
У Шевченківському райсуді Львова у четвер, 13 лютого, пройшло засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений не визнав провину, а наступне засідання призначили на 26 лютого, про що стало відомо з трансляції із судового засідання, пише УНН.
Деталі
Адвокат родини Ірини Фаріон Наталія Романик сказала про спробу адвокатів Зінченка затягнути справу. Також вона б хотіла, щоб обвинувачений пояснив, що він робив у Львові та розказав про своє алібі.
Прокурор та адвокати отримали завдання на суді розпочати з письмових доказів.
"Розпочати з письмових доказів, допитати потерпілих, свідків, речові докази, далі - докази, які будуть заявлені стороною захисту…", - заявив суддя.
Наступне засідання, на якому досліджуватимуть докази, призначено на 26 лютого - початок об 11:00.
Далі судові засідання призначені на 10 березня о 10:30 та 13 березня о 10:30.
Доповнення
19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.
25 липня у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.
Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.