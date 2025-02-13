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Дело об убийстве Фарион: суд назначил следующее заседание на 26 февраля

Дело об убийстве Фарион: суд назначил следующее заседание на 26 февраля

Киев  •  УНН

 • 10317 просмотра

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В Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание по делу об убийстве лингвиста Ирины Фарион. Следующие заседания назначены на 26 февраля, 10 и 13 марта.

В Шевченковском районном суде Львова в четверг, 13 февраля, состоялось заседание по делу об убийстве украинского лингвиста Ирины Фарион. Обвиняемый не признал вину, а следующее заседание назначили на 26 февраля, о чем стало известно из трансляции судебного заседания, пишет УНН.

Детали

Адвокат семьи Ирины Фарион Наталья Романик сказала о попытке адвокатов Зинченко затянуть дело. Также она хотела бы, чтобы обвиняемый объяснил, что он делал во Львове и рассказал об своем алиби.

Прокурор и адвокаты получили задание в суде начать с письменных доказательств.

"Начать с письменных доказательств, допросить потерпевших, свидетелей, вещественные доказательства, далее - доказательства, которые будут заявлены стороной защиты..." - заявил судья.

Следующее заседание, на котором будут исследовать доказательства, назначено на 26 февраля - начало в 11:00.

Далее судебные заседания назначены на 10 марта в 10:30 и 13 марта в 10:30.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в лингвиста и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству лингвиста. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.

Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
irina-farionИрина Фарион
lvovЛьвов

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