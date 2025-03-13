Обвиняемый по делу Ирины Фарион не проходил полиграф: "Мне никто не предлагал"
Киев • УНН
Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что ему не предлагали пройти полиграф. Следующее заседание по делу состоится 26 марта 2025 года.
Обвиняемый по делу об убийстве языковеда и общественной деятельницы Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не проходил тест на полиграфе, поскольку ему этого не предлагали. Об этом он сообщил журналистам во время технического перерыва в судебном заседании, передает УНН.
Детали
"Нет, я не отказался. Мне никто не предлагал", - ответил на вопрос журналистов Зинченко.
На вопрос, хотел бы он пройти полиграф, обвиняемый ответил, что это уже невозможно из-за завершения досудебного расследования. Также он добавил, что готов давать показания в суде.
Сообщается, что следующее заседание состоится 26 марта 2025 года.
Дополнение
19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
25 июля в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.
Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.
10 марта должно было состояться заседание, на котором в суде должны были продолжить изучать видеоматериалы по делу. Впрочем, его перенесли из-за технических проблем его перенесли на 13 марта.