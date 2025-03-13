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Обвиняемый по делу Ирины Фарион не проходил полиграф: "Мне никто не предлагал"

Киев • УНН

 • 26911 просмотра

Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что ему не предлагали пройти полиграф. Следующее заседание по делу состоится 26 марта 2025 года.

Обвиняемый по делу Ирины Фарион не проходил полиграф: "Мне никто не предлагал"

Обвиняемый по делу об убийстве языковеда и общественной деятельницы Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не проходил тест на полиграфе, поскольку ему этого не предлагали. Об этом он сообщил журналистам во время технического перерыва в судебном заседании, передает УНН.

Детали

"Нет, я не отказался. Мне никто не предлагал", - ответил на вопрос журналистов Зинченко.

На вопрос, хотел бы он пройти полиграф, обвиняемый ответил, что это уже невозможно из-за завершения досудебного расследования. Также он добавил, что готов давать показания в суде.

Сообщается, что следующее заседание состоится 26 марта 2025 года.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.

Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.

10 марта должно было состояться заседание, на котором в суде должны были продолжить изучать видеоматериалы по делу. Впрочем, его перенесли из-за технических проблем его перенесли на 13 марта.

Алина Волянская

Алина Волянская

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