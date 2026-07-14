ЕС ввел санкции против 15 лиц и организации за нарушение прав украинских пленных

Европейский совет принял решение о введении санкций в отношении 15 лиц и одной организации, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении украинских военнопленных и задержанных гражданских лиц как во временно оккупированных регионах Украины, так и в россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейский совет.

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Среди тех, кто попал в список, - дмитрий неелов, первый заместитель начальника Еленовской тюрьмы в Донецкой области, причастный к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц. Он несет прямую ответственность за массовое убийство украинских пленных в Еленовке 28–29 июля 2022 года после российского нападения, намеренно задерживая эвакуацию раненых. В решение также включены несколько высокопоставленных офицеров и сотрудников, которые применяли унижающее обращение к украинским пленным в тюрьме в Еленовке.

Еще одним лицом, в отношении которого введены санкции, является алексей хавецкий, начальник службы безопасности исправительной колонии № 7 в пакино (россия), где он организовывал систематическое жестокое обращение с украинскими военнопленными. Под его руководством заключенных подвергали электрошоку, намеренному голоданию, а также актам сексуального насилия и крайнего унижения для развлечения персонала колонии.

Совет также наложил санкции на яна заневского, сотрудника фсб, причастного к незаконному содержанию под стражей и пыткам - таким как избиения, удушение и сексуальное насилие - в отношении гражданских лиц на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Объектом санкций, наложенных сегодня в рамках этой процедуры, также является СИЗО № 2 в таганроге, которое используется для содержания украинских военнопленных и гражданских лиц, в том числе журналистов и женщин, которые подвергаются систематическим пыткам, приводящим к смерти, как это произошло в случае с журналисткой Викторией Рощиной, которая умерла в этом учреждении после года заключения и имела многочисленные следы пыток.

Кроме того, Совет сегодня внес в список еще семь лиц в рамках другого режима санкций, направленного против нарушений прав человека и злоупотреблений в россии. В частности, Совет нацеливает санкции на начальника исправительной колонии № 10 в селе ударное александра гнутова, его пятерых заместителей и начальника медицинского подразделения этой исправительной колонии галину мокшанову. Все они несут ответственность за злоупотребления в отношении заключенных, совершенные персоналом исправительной колонии № 10, в том числе в отношении украинских гражданских лиц и военнопленных.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не ответила, когда будет принят 21-й пакет санкций против рф, отметив, что работа продолжается.