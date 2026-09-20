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Трамп пригрозив керівництву Ірану знищенням, але допустив зустріч із президентом країни

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Трамп закликав Іран укласти угоду, погрожуючи економічним занепадом або знищенням керівництва. Тегеран попередив про удари по базах США.

Трамп пригрозив керівництву Ірану знищенням, але допустив зустріч із президентом країни

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво Ірану має укласти угоду зі Сполученими Штатами, інакше країну очікує економічний занепад або знищення її керівництва. Водночас американський президент допустив зустріч із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном у Нью-Йорку, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними Fox News, Трамп зробив заяву під час телефонної розмови з журналістом телеканалу. Пезешкіан цього тижня має прибути до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

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Попри погрози, Трамп заявив, що готовий зустрітися з іранським президентом. Водночас ознак готовності Вашингтона і Тегерана до компромісу наразі немає.

Іран пригрозив ударами по американських базах

Центральне військове командування Ірану заявило, що будь-яка нова атака спричинить тривалу відповідь проти американських баз та інтересів у регіоні. Тегеран також попередив, що регіональних союзників США, які долучаться до нападу, вважатиме сторонами конфлікту.

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Іранські військові стверджують, що мають інформацію про підготовку нової атаки, однак не розкрили подробиць.

Напруженість посилилася після нових ракетних і дронових ударів хуситів по Саудівській Аравії. Держдепартамент США попередив американців про ризик непередбачуваної ескалації на Близькому Сході, можливе скасування авіарейсів та закриття повітряного простору.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Генеральна Асамблея ООН
Масуд Пезешкіян
Fox News
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Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Нью-Йорк
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
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