Школа стане гімназією, а учні залишаться: Рада змінила правила навчання для старшокласників

Народні депутати дозволили старшокласникам завершити навчання у своїх школах навіть після зміни їхнього статусу. Рішення стосується школярів, які навчаються за дворічною програмою старшої школи, та має забезпечити безперервність освітнього процесу під час впровадження реформи профільної середньої освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Верховну Раду та Міністерство освіти і науки України.

Деталі

У четвер, 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт №15082-д, який вносить зміни до Закону України "Про повну загальну середню освіту". За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів. Документ передбачає, що учні, які у 2026/2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту в межах дворічної старшої школи, зможуть завершити навчання в тому самому закладі, до якого їх зарахували або перевели.

Насамперед ідеться про нинішніх десятикласників, які навчаються за Державним стандартом 2011 року. Вони отримають можливість закінчити 11-й клас у своїй школі та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, навіть якщо до цього часу заклад змінить свій тип і стане гімназією. Зокрема, якщо школу реорганізують із ліцею в гімназію, учням дозволять продовжити навчання за чинною дворічною програмою до її завершення.

Якщо ж заклад освіти приєднають до іншого, школярі зможуть завершити навчання в установі, яка стане його правонаступником.

Як працюватиме новий механізм

Для того, щоб втілити положення закону в життя, автори закону передбачили тимчасове спрощення процедури ліцензування закладів загальної середньої освіти. Йдеться про школи, які в межах реформи реорганізовують або перепрофільовують у гімназії, але в яких продовжують навчатися учні старших класів за дворічною програмою.

За інформацією Міністерства освіти і науки, такі заклади зможуть отримати або переоформити ліцензію на провадження освітньої діяльності на рівні профільної середньої освіти за спрощеною процедурою. Для цього адміністрація закладу має подати відповідне звернення до органу ліцензування. Уповноважений орган повинен видати або переоформити ліцензію впродовж 10 робочих днів без проведення стандартної процедури ліцензування.

Водночас закон передбачає механізм захисту від затягування цього процесу. Якщо протягом зазначеного терміну рішення не ухвалять, ліцензію вважатимуть виданою або переоформленою автоматично. Дію таких документів обмежать завершенням 2027/2028 навчального року.

Чому виникла необхідність ухвалити закон

Необхідність законодавчих змін пов'язана з реформою старшої школи, яка передбачає перехід України на 12-річну систему загальної середньої освіти. Згідно з новою моделлю, профільну середню освіту учні здобуватимуть у 10–12-х класах академічних або професійних ліцеїв. Водночас гімназії забезпечуватимуть здобуття базової середньої освіти, тобто навчання переважно в 5–9-х класах.

Для реалізації реформи громади поступово формують нову мережу закладів освіти, визначаючи, які школи працюватимуть як ліцеї, а які стануть гімназіями.

Однак такий перехід створив проблему для школярів, які вже розпочали навчання за старою дворічною програмою. Зокрема, після зміни статусу школи її можливість продовжувати навчання учнів 10–11-х класів могла бути обмежена. Відповідно, деякі старшокласники опинилися перед перспективою переходу до іншого закладу освіти лише за рік до отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту.

Ще у вересні народна депутатка Ірина Борзова звертала увагу на цю проблему, зазначаючи, що тисячі батьків, дітей і вчителів очікують на рішення, яке дозволить нинішнім десятикласникам завершити навчання у своїх школах. Профільний парламентський комітет розглянув відповідні законодавчі ініціативи та підготував доопрацьований законопроєкт №15082-д, який і підтримали народні обранці.

Чи вплине рішення на перехід до 12-річної освіти

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що ухвалення закону не змінює термінів впровадження реформи профільної середньої освіти.

Тому з 1 вересня 2027 року нові десятикласники, які навчаються за програмою Нової української школи, мають перейти на трирічну модель профільної середньої освіти. Вона передбачає навчання у 10, 11 та 12-му класах із можливістю обирати профіль та поглиблено вивчати окремі предмети відповідно до освітніх інтересів.

Водночас учні, які вже навчаються за дворічною програмою, зможуть завершити її без переходу на нову модель.

Окремо в МОН уточнили, що ліцеї, які з 1 вересня 2026 року беруть участь у пілотуванні реформи профільної середньої освіти, продовжать працювати у форматі, в якому розпочали навчальний рік.

Контекст

Реформа старшої школи - один із етапів впровадження Нової української школи. Вона передбачає розмежування базової та профільної середньої освіти, створення мережі академічних ліцеїв і поступовий перехід до трирічного навчання у старших класах.

Із вересня 2027 року нова модель має запрацювати для учнів, які вступатимуть до 10-го класу. Перший масовий випуск 12-класників за цією системою очікують у 2030 році.

Нагадаємо

Дещо раніше у Міносвіти пояснили, що саме змінює реформа старшої школи.