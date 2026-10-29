Школа станет гимназией, а ученики останутся: Рада изменила правила обучения для старшеклассников

$45.590.0150.770.09
ukenru
17:11 • 10828 просмотра
Делегация Украины, США и россии прибыла в пункт доставки помощи в Олешки - Арахамия
15:11 • 16218 просмотра
Во Львовской области электропоезд столкнулся с Mercedes: водительницу госпитализировалиPhoto
Эксклюзив
14:18 • 24127 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
29 октября, 12:58 • 18449 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Лозовой, шестеро раненых
29 октября, 12:13 • 19393 просмотра
НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку под давлением инфляции - до 16,5%
29 октября, 12:06 • 16769 просмотра
Удар рф по трём городам: уже 19 погибших и более 40 раненыхPhotoVideo
29 октября, 10:46 • 16951 просмотра
Экс-судья Тандыр получил 9 лет за смертельное ДТП на блокпосту
29 октября, 10:33 • 16391 просмотра
Зеленский показал кадры с места удара рф по вокзалу в ДнепреPhotoVideo
29 октября, 09:33 • 17466 просмотра
В Днепре рф нанесла удар по электропоезду, большое количество погибших
29 октября, 08:33 • 19160 просмотра
Украинская делегация выехала в направлении Олешек - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
75%
757мм
Популярные новости
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo29 октября, 09:14 • 20298 просмотра
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается29 октября, 10:25 • 16107 просмотра
С утра удары рф по Днепру, Кременчугу и Чернигову унесли жизни 17 человек, десятки раненыхPhotoVideo29 октября, 11:07 • 12912 просмотра
Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют29 октября, 11:49 • 20866 просмотра
Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев14:30 • 13532 просмотра
публикации
8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетитьPhoto17:55 • 2990 просмотра
Всемирный день борьбы с инсультом: как распознать опасные симптомы, спасти жизнь и предотвратить заболевание17:38 • 4294 просмотра
Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев14:30 • 13603 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
Эксклюзив
14:18 • 24132 просмотра
Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют29 октября, 11:49 • 20932 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Кременчуг
Харьковская область
Чернигов
Реклама
УНН Lite
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво14:15 • 8286 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC13:11 • 10138 просмотра
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается29 октября, 10:25 • 16167 просмотра
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo29 октября, 09:14 • 20359 просмотра
На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит29 октября, 06:28 • 30936 просмотра
Актуальное
Су-34
Шахед-136
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-30

Школа станет гимназией, а ученики останутся: Рада изменила правила обучения для старшеклассников

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Рада разрешила учащимся двухлетней старшей школы завершить обучение в своем учебном заведении даже после его реорганизации. Закон будет действовать до окончания 2027/2028 учебного года.

Школа станет гимназией, а ученики останутся: Рада изменила правила обучения для старшеклассников

Народные депутаты разрешили старшеклассникам завершить обучение в своих школах даже после изменения их статуса. Решение касается школьников, обучающихся по двухлетней программе старшей школы, и должно обеспечить непрерывность образовательного процесса во время внедрения реформы профильного среднего образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду и Министерство образования и науки Украины.

Детали

В четверг, 29 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №15082-д, который вносит изменения в Закон Украины "О полном общем среднем образовании". За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов. Документ предусматривает, что учащиеся, которые в 2026/2027 учебном году получают профильное среднее образование в рамках двухлетней старшей школы, смогут завершить обучение в том же учреждении, в которое их зачислили или перевели.

Прежде всего речь идет о нынешних десятиклассниках, которые обучаются по Государственному стандарту 2011 года. Они получат возможность закончить 11-й класс в своей школе и получить свидетельство о полном общем среднем образовании, даже если к тому времени учреждение изменит свой тип и станет гимназией. В частности, если школу реорганизуют из лицея в гимназию, учащимся разрешат продолжить обучение по действующей двухлетней программе до ее завершения.

Если же образовательное учреждение присоединят к другому, школьники смогут завершить обучение в учреждении, которое станет его правопреемником.

Как будет работать новый механизм

Для того чтобы воплотить положения закона в жизнь, авторы закона предусмотрели временное упрощение процедуры лицензирования учреждений общего среднего образования. Речь идет о школах, которые в рамках реформы реорганизуют или перепрофилируют в гимназии, но в которых продолжают обучаться учащиеся старших классов по двухлетней программе.

По информации Министерства образования и науки, такие учреждения смогут получить или переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности на уровне профильного среднего образования по упрощенной процедуре. Для этого администрация учреждения должна подать соответствующее обращение в орган лицензирования. Уполномоченный орган должен выдать или переоформить лицензию в течение 10 рабочих дней без проведения стандартной процедуры лицензирования.

В то же время закон предусматривает механизм защиты от затягивания этого процесса. Если в течение указанного срока решение не примут, лицензию будут считать выданной или переоформленной автоматически. Срок действия таких документов ограничат завершением 2027/2028 учебного года.

Почему возникла необходимость принять закон

Необходимость законодательных изменений связана с реформой старшей школы, которая предусматривает переход Украины на 12-летнюю систему общего среднего образования. Согласно новой модели, профильное среднее образование учащиеся будут получать в 10–12-х классах академических или профессиональных лицеев. В то же время гимназии будут обеспечивать получение базового среднего образования, то есть обучение преимущественно в 5–9-х классах.

Для реализации реформы территориальные общины постепенно формируют новую сеть образовательных учреждений, определяя, какие школы будут работать как лицеи, а какие станут гимназиями.

Однако такой переход создал проблему для школьников, которые уже начали обучение по старой двухлетней программе. В частности, после изменения статуса школы ее возможность продолжать обучение учащихся 10–11-х классов могла быть ограничена. В результате некоторые старшеклассники оказались перед перспективой перехода в другое образовательное учреждение всего за год до получения свидетельства о полном общем среднем образовании.

Еще в сентябре народный депутат Ирина Борзова обращала внимание на эту проблему, отмечая, что тысячи родителей, детей и учителей ожидают решения, которое позволит нынешним десятиклассникам завершить обучение в своих школах. Профильный парламентский комитет рассмотрел соответствующие законодательные инициативы и подготовил доработанный законопроект №15082-д, который и поддержали народные избранники.

Повлияет ли решение на переход к 12-летнему образованию

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что принятие закона не изменяет сроки внедрения реформы профильного среднего образования.

Поэтому с 1 сентября 2027 года новые десятиклассники, обучающиеся по программе Новой украинской школы, должны перейти на трехлетнюю модель профильного среднего образования. Она предусматривает обучение в 10-м, 11-м и 12-м классах с возможностью выбирать профиль и углубленно изучать отдельные предметы в соответствии с образовательными интересами.

В то же время ученики, которые уже обучаются по двухлетней программе, смогут завершить ее без перехода на новую модель.

Отдельно в МОН уточнили, что лицеи, которые с 1 сентября 2026 года участвуют в пилотировании реформы профильного среднего образования, продолжат работать в формате, в котором начали учебный год.

Контекст

Реформа старшей школы - один из этапов внедрения Новой украинской школы. Она предусматривает разграничение базового и профильного среднего образования, создание сети академических лицеев и постепенный переход к трехлетнему обучению в старших классах.

С сентября 2027 года новая модель должна заработать для учеников, которые будут поступать в 10-й класс. Первый массовый выпуск 12-классников по этой системе ожидается в 2030 году.

Напомним

Несколько ранее в Минобразования объяснили, что именно изменяет реформа старшей школы.

Александра Василенко

ОбществоПолитикаОбразование
Школа
Законы
Министерство образования и науки Украины
Верховная Рада
Украина