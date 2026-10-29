Школа станет гимназией, а ученики останутся: Рада изменила правила обучения для старшеклассников

Народные депутаты разрешили старшеклассникам завершить обучение в своих школах даже после изменения их статуса. Решение касается школьников, обучающихся по двухлетней программе старшей школы, и должно обеспечить непрерывность образовательного процесса во время внедрения реформы профильного среднего образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду и Министерство образования и науки Украины.

Детали

В четверг, 29 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №15082-д, который вносит изменения в Закон Украины "О полном общем среднем образовании". За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов. Документ предусматривает, что учащиеся, которые в 2026/2027 учебном году получают профильное среднее образование в рамках двухлетней старшей школы, смогут завершить обучение в том же учреждении, в которое их зачислили или перевели.

Прежде всего речь идет о нынешних десятиклассниках, которые обучаются по Государственному стандарту 2011 года. Они получат возможность закончить 11-й класс в своей школе и получить свидетельство о полном общем среднем образовании, даже если к тому времени учреждение изменит свой тип и станет гимназией. В частности, если школу реорганизуют из лицея в гимназию, учащимся разрешат продолжить обучение по действующей двухлетней программе до ее завершения.

Если же образовательное учреждение присоединят к другому, школьники смогут завершить обучение в учреждении, которое станет его правопреемником.

Как будет работать новый механизм

Для того чтобы воплотить положения закона в жизнь, авторы закона предусмотрели временное упрощение процедуры лицензирования учреждений общего среднего образования. Речь идет о школах, которые в рамках реформы реорганизуют или перепрофилируют в гимназии, но в которых продолжают обучаться учащиеся старших классов по двухлетней программе.

По информации Министерства образования и науки, такие учреждения смогут получить или переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности на уровне профильного среднего образования по упрощенной процедуре. Для этого администрация учреждения должна подать соответствующее обращение в орган лицензирования. Уполномоченный орган должен выдать или переоформить лицензию в течение 10 рабочих дней без проведения стандартной процедуры лицензирования.

В то же время закон предусматривает механизм защиты от затягивания этого процесса. Если в течение указанного срока решение не примут, лицензию будут считать выданной или переоформленной автоматически. Срок действия таких документов ограничат завершением 2027/2028 учебного года.

Почему возникла необходимость принять закон

Необходимость законодательных изменений связана с реформой старшей школы, которая предусматривает переход Украины на 12-летнюю систему общего среднего образования. Согласно новой модели, профильное среднее образование учащиеся будут получать в 10–12-х классах академических или профессиональных лицеев. В то же время гимназии будут обеспечивать получение базового среднего образования, то есть обучение преимущественно в 5–9-х классах.

Для реализации реформы территориальные общины постепенно формируют новую сеть образовательных учреждений, определяя, какие школы будут работать как лицеи, а какие станут гимназиями.

Однако такой переход создал проблему для школьников, которые уже начали обучение по старой двухлетней программе. В частности, после изменения статуса школы ее возможность продолжать обучение учащихся 10–11-х классов могла быть ограничена. В результате некоторые старшеклассники оказались перед перспективой перехода в другое образовательное учреждение всего за год до получения свидетельства о полном общем среднем образовании.

Еще в сентябре народный депутат Ирина Борзова обращала внимание на эту проблему, отмечая, что тысячи родителей, детей и учителей ожидают решения, которое позволит нынешним десятиклассникам завершить обучение в своих школах. Профильный парламентский комитет рассмотрел соответствующие законодательные инициативы и подготовил доработанный законопроект №15082-д, который и поддержали народные избранники.

Повлияет ли решение на переход к 12-летнему образованию

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что принятие закона не изменяет сроки внедрения реформы профильного среднего образования.

Поэтому с 1 сентября 2027 года новые десятиклассники, обучающиеся по программе Новой украинской школы, должны перейти на трехлетнюю модель профильного среднего образования. Она предусматривает обучение в 10-м, 11-м и 12-м классах с возможностью выбирать профиль и углубленно изучать отдельные предметы в соответствии с образовательными интересами.

В то же время ученики, которые уже обучаются по двухлетней программе, смогут завершить ее без перехода на новую модель.

Отдельно в МОН уточнили, что лицеи, которые с 1 сентября 2026 года участвуют в пилотировании реформы профильного среднего образования, продолжат работать в формате, в котором начали учебный год.

Контекст

Реформа старшей школы - один из этапов внедрения Новой украинской школы. Она предусматривает разграничение базового и профильного среднего образования, создание сети академических лицеев и постепенный переход к трехлетнему обучению в старших классах.

С сентября 2027 года новая модель должна заработать для учеников, которые будут поступать в 10-й класс. Первый массовый выпуск 12-классников по этой системе ожидается в 2030 году.

Напомним

Несколько ранее в Минобразования объяснили, что именно изменяет реформа старшей школы.