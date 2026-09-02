Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують

З 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі зросли основні академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за державним замовленням. Для студентів університетів звичайна академічна стипендія тепер становить 4 тис. грн на місяць замість 2 тис. грн, а окремі підвищені виплати перевищують 7 тис. грн.

Водночас збільшення не означає, що вдвічі зростуть усі без винятку студентські виплати, адже соціальні стипендії призначаються за окремими правилами та мають інші розміри. У питанні виплат українським студентам розібрався УНН.

Наскільки зросли виплати студентам з вересня

Кабінет міністрів ухвалив підготовлені МОН зміни щодо стипендіального забезпечення у серпні 2026 року. Вони передбачають дворазове підвищення основних академічних стипендій з початку нового навчального року.

Для студентів закладів вищої освіти ординарна, тобто звичайна академічна стипендія, з 1 вересня становить 4 000 грн на місяць проти попередніх 2 000 грн.

Для тих, хто навчається за спеціальностями, для яких держава передбачила підвищений розмір академічної стипендії, базова виплата зросла з 2 550 до 5 100 грн.

Водночас для студентів із найкращими результатами навчання суми ще вищі. Підвищена академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні для студентів ЗВО тепер становить 5 820 грн на місяць замість 2 910 грн.

Якщо студент одночасно навчається за спеціальністю, для якої передбачений підвищений розмір академічної стипендії, та має право на збільшення виплати за особливі успіхи, він може отримувати 7 420 грн на місяць замість 3 710 грн.

Для студентів університетів уряд на практиці передбачив кілька основних рівнів академічної стипендії:

4 000 грн — звичайна академічна стипендія;

5 100 грн — академічна стипендія для визначених державою спеціальностей;

5 820 грн — підвищена академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні;

7 420 грн — підвищена стипендія за особливі успіхи для студентів спеціальностей, для яких уже передбачений збільшений базовий розмір.

Зростання торкнулося і студентів закладів фахової передвищої освіти. Звичайна академічна стипендія у коледжах підвищилася з 1 510 до 3 020 грн на місяць. Для спеціальностей із підвищеним стипендіальним забезпеченням виплата збільшилася з 1 930 до 3 860 грн. Підвищена стипендія за особливі успіхи тепер становить 4 394 грн, а для студентів відповідних спеціальностей, які мають особливі успіхи у навчанні, — 5 618 грн.

Для здобувачів професійної освіти ординарна академічна стипендія також зросла вдвічі — з 1 250 до 2 500 грн.

Змінилися й окремі іменні та академічні стипендії. Зокрема, заснована Кабінетом міністрів академічна стипендія для студентів ЗВО зросла з 4 000 до 8 000 грн, для здобувачів фахової передвищої освіти — з 3 020 до 6 040 грн, а професійної освіти — з 2 500 до 5 000 грн.

Окрім цього, збільшилися деякі виплати переможцям інтелектуальних змагань. Наприклад, стипендія Президента України переможцям конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка для студентів закладів вищої освіти зросла до 7 600 грн на місяць.

Важливе нововведення стосується студентів приватних університетів. Із 1 вересня 2026 року академічні стипендії можуть отримувати студенти денної форми приватних ЗВО, якщо вони навчаються за державним замовленням. У березні уряд врегулював механізм таких виплат, усунувши правову прогалину: раніше належно визначений порядок виплати академічних стипендій бюджетникам приватних університетів був відсутній.

Хто отримає підвищену та соціальну стипендію

Підвищення розміру академічної стипендії не означає, що її автоматично отримуватимуть усі студенти, які навчаються за державним замовленням. Для студентів старших курсів академічні стипендії призначають відповідно до рейтингу успішності, який формується після семестрового контролю. Перед підбиттям підсумків кожного семестру вчена або педагогічна рада закладу освіти визначає ліміт стипендіатів.

За чинним порядком він має бути однаковим для відповідних факультетів, курсів і спеціальностей та встановлюється у межах від 40% до 45% фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним або регіональним замовленням. Це означає, що, наприклад, із 100 студентів-бюджетників певного курсу та спеціальності академічну стипендію після сесії зазвичай отримуватимуть приблизно 40–45 осіб, які посіли найвищі місця у рейтингу.

При цьому студент може втратити право на академічну стипендію, якщо має академічну заборгованість, не склав семестровий контроль у встановлений строк або повторно складав контрольні заходи для покращення вже отриманої оцінки.

Окремо виділяють студентів, які мають право на підвищену академічну стипендію за особливі успіхи. Для них розмір звичайної академічної виплати збільшується на 45,5%. Таку стипендію отримують студенти, які займають найвищі позиції у рейтингу та яким відповідне право надала стипендіальна комісія закладу освіти. Тому сама наявність високого середнього бала ще не гарантує конкретної підвищеної суми: значення має місце студента у рейтингу та рішення відповідної комісії.

Для першокурсників діє окремий механізм.

До проходження першого семестрового контролю академічну стипендію призначають на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу. Для першого курсу заклад освіти також заздалегідь визначає ліміт студентів, які отримуватимуть академічну стипендію.

Інший принцип діє для соціальних стипендій.

Такі виплати призначаються не за найкращі оцінки, а студентам із категорій, яким держава гарантує додаткову соціальну підтримку. Серед них, зокрема, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, окремі категорії осіб з інвалідністю, студенти із сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені, окремі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщені особи, діти загиблих захисників і захисниць України та інші категорії, передбачені законодавством.

Для першокурсників соціальну стипендію до першого семестрового контролю призначають без урахування рейтингу успішності та конкурсного бала під час вступу. Після першої сесії для того, щоб продовжувати отримувати кошти, студент не повинен мати академічної заборгованості або незадовільних результатів навчання та має бути включений до рейтингу успішності.

При цьому вересневе подвоєння стосується академічних стипендій і не означає автоматичного дворазового збільшення соціальних виплат.

Для більшості студентів ЗВО, які мають право на соціальну стипендію, її розмір становить 1 180 грн на місяць, а для студентів закладів фахової передвищої освіти — 890 грн.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у ЗВО розмір соціальної стипендії становить 4 250 грн, а для осіб з їх числа — 4 026 грн на місяць.

Якщо студент одночасно має право і на академічну, і на соціальну стипендію, за загальним правилом йому виплачують один вид за його вибором.

Виняток передбачений для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Вони можуть одночасно отримувати академічну та соціальну стипендії.

Коли чекати перших виплат за новими сумами

Постанови про новий розмір академічних стипендій набрали чинності з 1 вересня 2026 року. Відповідно, якщо студент має право на академічну стипендію у першому семестрі 2026/2027 навчального року, виплати за вересень мають нарахувати вже у новому розмірі. Тобто студент ЗВО, якому призначили звичайну академічну стипендію, має отримати за вересень не 2 000, а 4 000 грн. Для студентів із підвищеною стипендією або тих, хто навчається за спеціальностями з підвищеними виплатами, також застосовуються нові розрахунки.

Також варто пам'ятати, що академічні стипендії виплачують щомісяця. Конкретний день надходження коштів може залежати від графіка фінансування, роботи бухгалтерії закладу освіти та банківського зарахування. Тому студентам варто орієнтуватися насамперед на звичний для їхнього університету чи коледжу період виплати стипендії.

Як дізнатися розмір своєї стипендії

Щоб зрозуміти, яку саме суму студент має отримувати з вересня, насамперед необхідно перевірити, чи потрапив студент до актуального стипендіального рейтингу. Заклади освіти оприлюднюють рейтинги, за якими призначають академічні стипендії. У багатьох університетах вони публікуються на офіційних сайтах факультетів або ЗВО, а також можуть бути доступні в особистих електронних кабінетах студентів.

Крім рейтингу, варто знайти наказ про призначення академічної стипендії. Саме він є офіційною підставою для нарахування виплат конкретному студенту.

Для визначення своєї суми студенту варто послідовно відповісти на кілька питань:

чи навчається він за державним або регіональним замовленням;

чи увійшов він до встановленого закладом освіти ліміту стипендіатів;

чи належить його спеціальність до переліку тих, для яких передбачена підвищена академічна стипендія;

чи має він за рішенням стипендіальної комісії право на збільшену виплату за особливі успіхи у навчанні.

Для студента ЗВО відповідь на ці питання фактично визначає, чи становитиме його академічна стипендія 4 000, 5 100, 5 820 або 7 420 грн на місяць.

А першокурсникам до першої сесії необхідно перевіряти рейтинг, сформований за конкурсним балом вступної кампанії. Після завершення першого семестру право на стипендію вже залежатиме від результатів навчання.

Для соціальної стипендії механізм інший. Студенту потрібно мати підтверджений статус, що дає право на таку виплату, та надати необхідні документи до закладу освіти.

З 1 липня 2025 року функції з виплати соціальних стипендій студентам і курсантам закладів фахової передвищої та вищої освіти здійснює Пенсійний фонд України. Але студенту не потрібно щомісяця самостійно подавати до ПФУ список чи підтверджувати нарахування. Заклад освіти передає Пенсійному фонду інформацію про студентів, яким призначена соціальна стипендія.

Нагадаємо

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