Ігоря Кузіна звільнили з посади головного санітарного лікаря України

Фото: Міністерство охорони здоров'я

Кабінет міністрів звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України, а на його місце призначив Олександра Чепурного. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, уряд звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України.

Також було звільнено Ігоря Ільченка з посади першого заступника голови Національної соціальної сервісної служби України та призначено на посаду голови Національної соціальної сервісної служби України, а також було звільнено Івана Юрійчука з посади заступника голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та призначено на посаду заступника міністра освіти.

Олександра Чепурного було призначено заступником міністра охорони здоров’я України, Головним державним санітарним лікарем України.

Доповнення

Ігоря Кузіна було призначено заступником міністра охорони здоров’я України – головним державним санітарним лікарем у 2021 році.

Олександр Чепурний з 2022 року очолює Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України провів кадрові зміни у складі низки міністерств і відомств.