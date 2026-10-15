Игоря Кузина уволили с должности главного санитарного врача Украины

Фото: Министерство здравоохранения

Кабинет министров уволил Игоря Кузина с должности заместителя министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины, а на его место назначил Александра Чепурного. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, правительство уволило Игоря Кузина с должности заместителя министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины.

Также был уволен Игорь Ильченко с должности первого заместителя председателя Национальной социальной сервисной службы Украины и назначен на должность председателя Национальной социальной сервисной службы Украины, а также был уволен Иван Юрийчук с должности заместителя председателя Государственной службы качества образования Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначен на должность заместителя министра образования.

Александр Чепурный был назначен заместителем министра здравоохранения Украины, Главным государственным санитарным врачом Украины.

Дополнение

Игорь Кузин был назначен заместителем министра здравоохранения Украины – главным государственным санитарным врачом в 2021 году.

Александр Чепурный с 2022 года возглавляет Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней.

Напомним

Кабинет министров Украины провел кадровые изменения в составе ряда министерств и ведомств.