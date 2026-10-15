Игоря Кузина уволили с должности главного санитарного врача Украины
Киев • УНН
Кабинет министров уволил Игоря Кузина с должности заместителя главы Минздрава и главного санврача. На его место назначили Александра Чепурного.
Кабинет министров уволил Игоря Кузина с должности заместителя министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины, а на его место назначил Александра Чепурного. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, правительство уволило Игоря Кузина с должности заместителя министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины.
Также был уволен Игорь Ильченко с должности первого заместителя председателя Национальной социальной сервисной службы Украины и назначен на должность председателя Национальной социальной сервисной службы Украины, а также был уволен Иван Юрийчук с должности заместителя председателя Государственной службы качества образования Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначен на должность заместителя министра образования.
Александр Чепурный был назначен заместителем министра здравоохранения Украины, Главным государственным санитарным врачом Украины.
Дополнение
Игорь Кузин был назначен заместителем министра здравоохранения Украины – главным государственным санитарным врачом в 2021 году.
Александр Чепурный с 2022 года возглавляет Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней.
Напомним
Кабинет министров Украины провел кадровые изменения в составе ряда министерств и ведомств.