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Игоря Кузина уволили с должности главного санитарного врача Украины

Киев • УНН

 • 20359 просмотра

Кабинет министров уволил Игоря Кузина с должности заместителя главы Минздрава и главного санврача. На его место назначили Александра Чепурного.

Игоря Кузина уволили с должности главного санитарного врача Украины
Фото: Министерство здравоохранения

Кабинет министров уволил Игоря Кузина с должности заместителя министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины, а на его место назначил Александра Чепурного. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали 

Как сообщил Мельничук, правительство уволило Игоря Кузина с должности заместителя министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины. 

Также был уволен Игорь Ильченко с должности первого заместителя председателя Национальной социальной сервисной службы Украины и назначен на должность председателя Национальной социальной сервисной службы Украины, а также был уволен Иван Юрийчук с должности заместителя председателя Государственной службы качества образования Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначен на должность заместителя министра образования. 

Александр Чепурный был назначен заместителем министра здравоохранения Украины, Главным государственным санитарным врачом Украины. 

Дополнение

Игорь Кузин был назначен заместителем министра здравоохранения Украины – главным государственным санитарным врачом в 2021 году. 

Александр Чепурный с 2022 года возглавляет Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней.

Напомним 

Кабинет министров Украины провел кадровые изменения в составе ряда министерств и ведомств.  

Павел Башинский

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