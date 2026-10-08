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Кабмін звільнив трьох посадовців і призначив чотирьох нових

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Уряд провів кадрові зміни в міністерствах і відомствах. Зокрема, призначено держсекретаря Міноборони та чотирьох заступників міністрів.

Кабмін звільнив трьох посадовців і призначив чотирьох нових

Кабінет міністрів України провів кадрові зміни у складі низки міністерств і відомств. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Було звільнено:

  • Наталію Козловську з посади заступника Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
    • Івана Турчака з посади державного секретаря Міністерства оборони України;
      • Юрія Кононенка з посади першого заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

        Було призначено:

        • Віталія Бєлоброва заступником Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
          • Наталію Козловську заступником Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
            • Єгора Григоренка заступником Міністра економіки та довкілля України;
              • Зоряну Стецюк державним секретарем Міністерства оборони України.

                Нагадаємо

                Кабінет міністрів України провів низку кадрових перестановок у міністерствах та відомствах. Рішення стосуються керівного складу Міністерства енергетики, Національної соціальної сервісної служби та Держенергоефективності.

                Євген Устименко

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