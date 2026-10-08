Кабмін звільнив трьох посадовців і призначив чотирьох нових
Київ • УНН
Уряд провів кадрові зміни в міністерствах і відомствах. Зокрема, призначено держсекретаря Міноборони та чотирьох заступників міністрів.
Кабінет міністрів України провів кадрові зміни у складі низки міністерств і відомств. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Було звільнено:
- Наталію Козловську з
посади заступника Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Івана Турчака з
посади державного секретаря Міністерства оборони України;
- Юрія Кононенка з
посади першого заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього
водного транспорту та судноплавства України.
Було призначено:
- Віталія Бєлоброва заступником
Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Наталію Козловську заступником
Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Єгора Григоренка заступником
Міністра економіки та довкілля України;
- Зоряну Стецюк державним
секретарем Міністерства оборони України.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України провів низку кадрових перестановок у міністерствах та відомствах. Рішення стосуються керівного складу Міністерства енергетики, Національної соціальної сервісної служби та Держенергоефективності.