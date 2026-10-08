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Кабмин уволил трех чиновников и назначил четырех новых

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

Правительство провело кадровые изменения в министерствах и ведомствах. В частности, назначен госсекретарь Минобороны и четыре заместителя министров.

Кабмин уволил трех чиновников и назначил четырех новых

Кабинет министров Украины провел кадровые изменения в составе ряда министерств и ведомств. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Подробности

Были уволены:

  • Наталья Козловская с должности заместителя Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
    • Иван Турчак с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины;
      • Юрий Кононенко с должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

        Были назначены:

        • Виталий Белобров заместителем Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
          • Наталья Козловская заместителем Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
            • Егор Григоренко заместителем Министра экономики и окружающей среды Украины;
              • Зоряна Стецюк государственным секретарем Министерства обороны Украины.

                Напомним

                Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок в министерствах и ведомствах. Решения касаются руководящего состава Министерства энергетики, Национальной социальной сервисной службы и Госэнергоэффективности.

                Евгений Устименко

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