Кабмин уволил трех чиновников и назначил четырех новых
Киев • УНН
Правительство провело кадровые изменения в министерствах и ведомствах. В частности, назначен госсекретарь Минобороны и четыре заместителя министров.
Кабинет министров Украины провел кадровые изменения в составе ряда министерств и ведомств. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Подробности
Были уволены:
- Наталья Козловская с
должности заместителя Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Иван Турчак с
должности государственного секретаря Министерства обороны Украины;
- Юрий Кононенко с
должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Были назначены:
- Виталий Белобров заместителем
Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Наталья Козловская заместителем
Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Егор Григоренко заместителем
Министра экономики и окружающей среды Украины;
- Зоряна Стецюк государственным
секретарем Министерства обороны Украины.
Напомним
Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок в министерствах и ведомствах. Решения касаются руководящего состава Министерства энергетики, Национальной социальной сервисной службы и Госэнергоэффективности.